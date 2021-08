Podozrivého z vraždy kňaza a podpálenia katedrály hospitalizovali

Paríž 10. augusta (TASR) – Muž podozrivý z vraždy kňaza vo Francúzsku bol hospitalizovaný na psychiatrii, informoval v pondelok na webe francúzsky denník Le Figaro. Rovnaký zdroj dodal, že muž – pôvodom z Rwandy – bol 29. júla prepustený z nemocnice, kde bol na psychiatrickom liečení.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v pondelok potvrdil, že z vraždy kňaza v meste Saint-Laurent-sur-Sevre je podozrivý muž z Rwandy, ktorého kňaz ubytoval v cirkevnom komunitnom zariadení. Muž bol bol vyšetrovaný a pod súdnym dohľadom v súvislosti s vlaňajším podpálením katedrály v meste Nantes.



Francúzske médiá informovali, že Rwandčan sa v pondelok dostavil na stanicu žandarmérie v Saint-Laurent-sur-Sevre a oznámil, že zabil kňaza, ktorý ho prichýlil. Príslušníci žandarmérie vzápätí na mieste činu našli telo.



Podľa prvotného vyšetrovania obeť zomrela v dôsledku bitia, uviedol policajný zdroj, ktorého citovala agentúra AFP a ktorý a priori vylúčil, že by šlo o teroristický útok.



Podozrivého muža najprv vzali do väzby, ale vzhľadom na jeho psychický stav ho previezli na psychiatriu, kde ho hospitalizovali.



Minister Darmanin v pondelok večer na tlačovej konferencii uviedol, že podozrivý 40-ročný Rwandčan vstúpil na územie Francúzska ilegálne v roku 2012, na jeho meno boli vydané tri príkazy na vyhostenie a vo Francúzsku mu bola zamietnutá žiadosť o azyl.



„Rozhodnutie o vyhostení tejto osoby sme nemohli vykonať, pretože bola niekoľko mesiacov vo väzení a potom (po požiari katedrály v Nantes) pod súdnym dohľadom," vysvetlil minister.



Dodal, že z povahy tejto súdnej kontroly vyplývalo, že muž počas čakania na rozhodnutie súdu nesmie opustiť územie Francúzska.



Svoj pobyt v cirkevnej komunite v Saint-Laurent-sur-Sevre oznámil miestne príslušnej žandarmérii samotný Rwandčan a sám aj požiadal, aby bol sledovaný v psychiatrickej ambulancii, informoval francúzsky minister vnútra.



Poznamenal, že v registri osôb so sklonmi k radikalizácii tento Rwandčan nebol evidovaný.



Podľa francúzskeho senátora Bruna Retailleaua zavraždený kňaz - Olivier Maire – bol odborníkom na mariánsku spiritualitu a veľmi sa zaujímal a staral o marginalizovaných ľudí, najmä bezdomovcov. „Veľmi mu ležali na srdci chudobní. Pôsobil aj na Haiti," dodal senátor.