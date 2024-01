Na farmármi zablokovaných cestách okolo Paríža boli ráno dlhé kolóny

Paríž 30. januára (TASR) - Francúzski farmári v utorok už druhý deň pokračujú v blokovaní kľúčových diaľnic smerujúcich do Paríža, čím zvýšili tlak na vládu, aby urobila ďalšie ústupky pre pestovateľov a chovateľov.



Ako informovala agentúra AFP, očakáva sa, že premiér Gabriel Attal v utorok vystúpi v parlamente a v rámci programového vyhlásenia svojej vlády oznámi aj ďalšie opatrenia na zlepšenie pracovných a životných podmienok poľnohospodárov. Tie, ktoré Attal predložil v piatok, považujú farmári za nedostatočné.



Protesty francúzskych poľnohospodárov trvajú viac ako týždeň a od pondelka sa rozšírili aj do blízkosti hlavného mesta, pričom traktory, nákladné autá, či baly sena bránia motoristom vo vstupe do Paríža po niekoľkých kľúčových trasách.



Podľa webu monitorujúceho dopravnú situáciu Sytadin boli v utorok predpoludním okolo hlavného mesta 40 kilometrov dlhé kolóny. Zápchy sa vytvárajú aj na ďalších cestách a diaľniciach, ktoré poľnohospodári prehradili alebo na nich svojimi mechanizmami spomaľujú dopravu.



Vláda doteraz uplatňovala voči demonštrantom nenásilný prístup, ale zároveň dala jasne najavo, že akékoľvek pokusy zablokovať hlavné parížske letiská alebo veľkoobchodný trh s potravinami v meste Rungis na juhu metropolitnej oblasti Paríža by už boli neprípustné.



Spravodajský web France Info v utorok informoval, že smerom k veľkoskladom v Rungise sa ráno vydal konvoj asi 200 traktorov zo združenia Coordination Rural (CR), ktorý však na diaľnici A20 pri Bessines-sur-Gartempe zastavili príslušníci žandarmérie. Väčšinový odborový zväz FNSEA takúto taktiku svojich kolegov z CR nepovažuje za dobrý nápad.



Do pondelkových akcií sa podľa policajného zdroja v celom Francúzsku zapojilo približne 10.000 farmárov a 5000 vozidiel. Do blokády Paríža sa zapojilo asi tisíc farmárov s viac ako 500 strojmi. Podľa polície sú odhodlaní pokračovať v proteste až do piatku.



Francúzskych poľnohospodárov hnevajú ich nízke príjmy, komplikovaná administratíva a environmentálne politiky, ktoré podľa nich podkopávajú ich schopnosť konkurovať iným krajinám a spôsobili, že Francúzsko je - pokiaľ ide o poľnohospodársku produkciu - čoraz viac závislé od dovozu.



Ekológovia sa však súčasne obávajú, že ďalšie ústupky zo strany vlády by mohli podkopať záväzky krajiny v oblasti ochrany životného prostredia.