Na očkovanie sa po Macronovom prejave prihlásil rekordný počet ľudí

Paríž 13. júla (TASR) – Rekordný počet Francúzov si dohodol termín na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 po tom, čo prezident Emmanuel Macron ohlásil sprísnenie opatrení pre nezaočkovaných vrátane povinného testovania pred vstupom do reštaurácií. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Stanislas Niox-Chateau, riaditeľ webovej stránky Doctolib na rezerváciu termínov vakcinácie, spresnil, že na stránke zaznamenali doposiaľ najväčšiu aktivitu po pondelkovom televíznom prejave Macrona.



„Zaznamenali sme 20.000 rezervácií za minútu, čo je absolútny rekord od začiatku kampane, a pokračovalo to počas noci aj ráno," povedal Niox-Chateau pre televíznu stanicu BFMTV. Ako dodal, termín na očkovanie si na stránke rezervovalo dovedna 926.000 ľudí, z ktorých 65 percent bolo vo veku do 35 rokov.



Macron v pondelok vyhlásil, že preukázanie sa tzv. covidpasom, čiže buď potvrdením o očkovaní alebo negatívnym testom, bude od augusta povinné v reštauráciách, baroch a ďalších verejných miestach. Covidpas bude potrebný aj pri návšteve festivalov, divadiel alebo kina.



Bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19 vo Francúzsku končí od septembra s cieľom „posilniť vakcináciu miesto robenia množstva testov", dodal Macron v prejave, ktorý sledovalo 22 miliónov ľudí. Od septembra tiež ohlásil povinné očkovanie pre zdravotníkov, zamestnancov domovov dôchodcov a ďalších, ktorí pracujú s rizikovými skupinami ľudí, pripomína AFP. K podobným opatreniam pristúpili aj Grécko, Taliansko a Británia.



Zavedenie týchto opatrení vyvolalo vo Francúzsku tvrdú kritiku na sociálnych sieťach s hashtagom s označením francúzskeho výrazu pre diktatúru (#Dictature), ktorý sa používa najmä na Twitteri. Vláda čelí obvineniam, že potajomky zaviedla povinné očkovanie, píše AFP.



Niektorí argumentovali, že covidpas porušuje osobnú slobodu rozhodnúť sa o očkovaní alebo neočkovaní, kým ľudia, ktorí s očkovaním nesúhlasia, presadzovali konšpiračné teórie o prepojenosti vlády a farmaceutických spoločností. Na sociálnych sieťach sa zdieľal aj Macronov príspevok na Twitteri z decembra 2020, v ktorom uvádza, že „vakcína nebude povinná".



Čelná predstaviteľka krajnej pravice Marine Le Penová kritizovala vládu za to, že zaviedla povinné očkovanie pre zdravotnícky personál, ktorý po 15. septembri nebude platený v prípade, že vakcínu neprijme.



Počet nových prípadov nákazy koronavírusom vo Francúzsku prudko rastie v dôsledku vysoko nákazlivého variantu delta. V uplynulých dňoch stúpol na viac než 4000. Zhruba 35,5 milióna ľudí, teda viac než polovica obyvateľstva Francúzska, už dostala aspoň jednu dávku vakcíny. Tempo vakcinácie sa však v uplynulých týždňoch v krajine spomalilo.



Na začiatku pandémie malo Francúzsko jednu z najvyšších úrovní nedôvery voči očkovaniu proti koronavírusu v rámci vyspelého sveta, uzatvára AFP.