Na prevoz chorých na COVID-19 využijú vo Francúzsku aj rýchlovlak TGV

Paríž 25. marca (TASR) - Vo Francúzsku využijú na prevoz pacientov chorých na chorobu COVID-19 aj špeciálne upravený vysokorýchlostný vlak triedy TGV, ktorá dala k dispozícii štátna železničná spoločnosť SNCF.



Ako v stredu informovala televízia France 3, prvú takúto súpravu s 20 pacientmi z regiónu Grand Est, ktorý je momentálne najviac postihnutý epidémiou nového koronavírusu, vypravia z miest Štrasburg a Mulhouse vo štvrtok. Po prevoze ich hospitalizujú v nemocniciach kraja Pays de la Loire.



Podľa televízie BFM o tom informoval minister zdravotníctva Olivier Véran s tým, že chorých prepravia do nemocníc v regiónoch, ktoré sú epidémiou postihnuté menej.



Minister na pôde parlamentu v utorok vysvetlil, že v každom z upravených vagónoch sa budú prevážať štyria pacienti sprevádzaní lekárskymi tímami, ktoré pozostávajú z anestéziológa, internistu, jedného zdravotníka so špecializáciou na anestéziu a reanimáciu a troch zdravotných sestier. Tieto lekárske tímy vyslali univerzitná nemocnica z Nantes a nemocnice z regiónu Ile-de-France.



V snahe zmierniť nápor na nemocnice v tomto regióne sa v uplynulých dňoch uskutočnili letecké transporty chorých, a to nielen v rámci Francúzska, ale aj do nemocníc v Nemecku a Švajčiarsku.



Nemocnice v regióne Grand Est zápasia aj s nedostatkom technického vybavenia a ochranných pomôcok. Problémy spôsobuje aj rastúci počet zdravotníkov, ktorí sa nakazili novým koronavírusom.



Do regiónu Grand Est v stredu zavíta prezident Emmanuel Macron, informoval v utorok Elyzejský palác. Cieľom návštevy je "vzdať hold zdravotníkom a vyjadriť solidaritu obyvateľom regiónu, ktorý je ťažko skúšaný krízou vyvolanou novým koronavírusom".



Podľa údajov z utorka večera je v regióne Grand Est epidémiou koronavírusu SARS-CoV-2 zasiahnutých desať departementov. Hospitalizovaných je tam 2722 osôb, pričom 595 z nich na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Chorobe COVID-19 v tomto regióne doteraz podľahlo 407 ľudí, čo je tretina všetkých obetí evidovaných v celom Francúzsku.



Medzi 1100 nakazenými, ktorí chorobe COVID-19 vo Francúzsku podľahli, je aj päť lekárov, z ktorých štyria pôsobili práve v regióne Grand Est.