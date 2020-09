Francúzsko nesúhlasí s dohodou o voľnom obchode s blokom Mercosur

Paríž 18. septembra (TASR) - Francúzsko naďalej nesúhlasí s dohodou o voľnom obchode s blokom krajín Južnej Ameriky v jej súčasnej podobe, a to pre „veľké“ obavy z odlesňovania pralesov v regióne. Oznámila to v piatok vláda v Paríži.



Francúzsko plánuje stanoviť tri požiadavky na pokračovanie rokovaní s juhoamerickým blokom Mercosur, ktoré by v rozhodujúcej miere zahŕňali rešpektovanie cieľov Parížskej dohody o boji proti zmene klímy, uviedla francúzska vláda.



Vlani sa Európskej únii (EÚ) podarilo po takmer dvoch desaťročiach dohadovania uzavrieť s juhoamerickým blokom voľného obchodu Mercosur, ktorý zahŕňa Brazíliu, Argentínu, Paraguaj a Uruguaj, predbežnú dohodu o obchode. Dohodu však musia ešte ratifikovať všetky členské štáty EÚ.



Podľa Európskej komisie, ktorá rokovania s Mercosurom viedla, predbežná dohoda zahŕňa okrem požadovanej vysokej kvality potravín aj ochranu zamestnancov, a tiež životného prostredia. Kritici ale poukazujú na fakt, že dostatočne nerieši niektoré škodlivé aktivity, ako je napríklad odlesňovanie Amazonského pralesa, ktorého cieľom je získať lukratívnu poľnohospodársku pôdu pre farmárov.