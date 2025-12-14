< sekcia Zahraničie
Francúzsko naďalej odmieta dohodu medzu EÚ a združením Mercosur
EÚ v roku 2019 dosiahla dohodu so združením Mercosur (alebo Spoločný trh juhu - Mercado Común del Sur), do ktorého patria Brazília, Argentína, Paraguaj či Uruguaj.
Autor TASR
Paríž 14. decembra (TASR) - Francúzsko naďalej odmieta dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a združením juhoamerických krajín Mercosur. „V súčasnej podobe je dohoda neprijateľná,“ uviedol v nedeľu francúzsky minister hospodárstva a financií Roland Lescure pre nemecký denník Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Postoj Francúzska by mohol zmariť plány predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, ktorá si predsavzala podpísať dohodu počas svojej návštevy Brazílie koncom budúceho týždňa. Vláda v Paríži trvá na tom, že dohoda musí obsahovať „silnú a účinnú ochrannú doložku, o ktorej sa bude v utorok (16. 12.) hlasovať v Európskom parlamente“, povedal Lescure. Normy, ktoré platia pre výrobu v EÚ, sa zároveň musia vzťahovať aj na jej obchodných partnerov, pričom je nevyhnutné zaviesť kontroly dovozu. „Pokiaľ nebudeme mať záruky v týchto troch bodoch, Francúzsko dohodu neprijme,“ zdôraznil minister.
EÚ v roku 2019 dosiahla dohodu so združením Mercosur (alebo Spoločný trh juhu - Mercado Común del Sur), do ktorého patria Brazília, Argentína, Paraguaj či Uruguaj. Dohodu však musia ratifikovať členské štáty európskeho bloku, pričom najmä Francúzsko ju odmieta pre obavy z ohrozenia svojho poľnohospodárskeho sektora. Nespokojnosť s dohodou vyjadrili aj ďalšie členské štáty vrátane Rakúska, Poľska alebo Talianska.
Aby dohoda nadobudla platnosť, je potrebný súhlas kvalifikovane väčšiny členských štátov EÚ. To znamená, že by za ňu muselo hlasovať najmenej 15 krajín, ktoré spolu tvoria najmenej 65 % obyvateľov Únie.
