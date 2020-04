Francúzsko stále zápasí s epidémiou, časť ľudí nerešpektuje nariadenia

Paríž 7. apríla (TASR) - Počet ľudí, ktorí vo Francúzsku podľahli chorobe COVID-19, prekročil v utorok 10.000 po tom, ako za posledných 24 hodín zaznamenali ďalších 607 úmrtí.



Na brífingu v Paríži o tom v utorok večer informoval riaditeľ francúzskeho úradu verejného zdravotníctva Jérôme Salomon, ktorého citovala agentúra AFP. Dodal, že na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) je hospitalizovaných 7131 ľudí, čo je v porovnaní s bilanciou z pondelka mierny nárast. Podľa Salomona sa "vírus šíri naďalej".



Od 1. marca, ktorý je označovaný za začiatok epidémie choroby COVID-19 vo Francúzsku, podľahlo komplikáciám vyvolaným koronavírusom v tejto krajine už 10.328 ľudí, z toho 7091 zomrelo počas hospitalizácie v nemocnici a 3237 osôb zomrelo v špecializovaných zariadeniach pre seniorov.



V reakcii na tieto údaje upozornil Bruno Megarbane, primár oddelenia intenzívnej starostlivosti v parížskej nemocnici Lariboisiere, na to, že vo francúzskych nemocniciach ešte nikdy nebol zaznamenaný taký vysoký počet pacientov na JIS. Podľa neho sa treba pripraviť na ďalší nárast počtu obetí, lebo "ide o tie najťažšie prípady, ktorých šance sú extrémne nízke".



Francúzska vláda nateraz odmieta myšlienku na zmiernenie opatrení, ktorými výrazne obmedzila pohyb občanov mimo svojho domova. Viaceré radnice vo Francúzsku, vrátane parížskej, pritom ešte viac sprísnili pravidlá obmedzujúce pohyb svojich obyvateľov.



Kým v Paríži zakázali v čase od 10.00 h do 19.00 h džoging, v meste Marcq-en-Baroeul na severe Francúzska vydal starosta zákaz pľuť na verejných komunikáciách a pod hrozbou pokuty 68 eur nariadil nosenie rúška alebo šatky na tvári. V meste Béziers na juhu krajiny začali z ulíc odstraňovať lavičky, aby zabránili zhromažďovaniu sa a posedávaniu ľudí. V meste Morlaix je zase v čase od 09.00 h do 15.00 h zakázané záhradníčenie a majstrovanie okolo domu, aby hluk sprevádzajúci tieto činnosti nenarušoval spánok zdravotníkov po nočnej službe.



Veľké obavy vyvolávajú aj presuny ľudí počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov, od ktorých sa ich vláda snaží odradiť.



Jean-Francois Delfraissy, predseda vedeckej rady pre COVID-19, sa podľa portálu LCI domnieva, že mnoho Francúzov nerešpektuje pravidlo nutnej bezpečnej vzdialenosti od iných osôb. Uznal, že obmedzenie sociálnych kontaktov je nezvyčajné opatrenie, ale upozornil, že vláda nemala iné nástroje, ako obmedziť nárast prípadov s veľmi závažným priebehom ochorenia. Uviedol, že aj napriek existencii nových nástrojov na zvládnutie epidémie, zostáva naďalej základom práve opatrenie o čiastočnom zákaze vychádzania platiacom vo Francúzsku už štvrtý týždeň.