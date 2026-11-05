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Francúzsko napriek rokovaniam neplánuje uznať vládu Talibanu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Francúzsko formálne neuznáva ani neudržiava diplomatické vzťahy s vládou Talibanu.

Autor TASR
Paríž 5. novembra (TASR) - Francúzsko napriek technickým rokovaniam o návrate migrantov z Afganistanu neplánuje uznať vládu hnutia Taliban, uviedlo vo štvrtok francúzske ministerstvo zahraničia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Francúzsko neuznáva Taliban a nemá v úmysle to urobiť. Tento technický dialóg v žiadnom prípade neznamená uznanie režimu,“ uviedol hovorca francúzskej diplomacie Pascal Confavreux. Dodal, že napriek medializovaným informáciám tvrdiacim opak „dnes na afganskom konzuláte nie je žiadna delegácia Talibanu“.

Agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatický zdroj začiatkom októbra informovala, že Francúzsko začalo s Afganistanom rokovať o „uľahčení“ deportácií Afgancov. Francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez tieto informácie potvrdil v pondelok.

Francúzsko formálne neuznáva ani neudržiava diplomatické vzťahy s vládou Talibanu. Pridalo sa však k 20 krajinám EÚ, ktoré chcú urýchliť proces návratu afganských migrantov, hlavne odsúdených za trestné činy.

Júnové stretnutie v Bruseli medzi delegáciou Talibanu a predstaviteľmi 15 krajín EÚ odsúdili viaceré ľudskoprávne skupiny i ľavicoví europoslanci. Rokovania sa zameriavali na zamedzenie nelegálnej migrácie a urýchlenie deportácií.
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