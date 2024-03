Francúzske zhromaždenie schválilo zákon proti zahraničnému zasahovaniu

Paríž 27. marca (TASR) - Francúzske Národné zhromaždenie (dolná komora parlamentu) v stredu schválilo návrh zákona na boj proti zahraničnému zasahovaniu. Poslanci zároveň podporili použitie experimentálneho online algoritmu na monitorovanie podozrivej činnosti, informuje agentúra AFP.



Návrh zákona, ktorý predložila vláda strana Obroda prezidenta Emmanuela Macrona, podporilo 171 poslancov, proti bolo 25. Návrh ešte musí schváliť horná komora parlamentu - Senát.



Monitorovanie online priestoru prostredníctvom algoritmu sa vo Francúzsku používa už od roku 2015. Dosiaľ ho však využívali len na pátranie po potenciálnych "teroristoch".



Nový zákon v prípade schválenia rozšíri tento postup aj na identifikovanie prípadných páchateľov zahraničného zasahovania. Návrh počíta so štvorročným skúšobným obdobím.



Zatiaľ čo v protiteroristickom snažení mala metóda nejasné výsledky, podľa poslanca Sachu Houliého za centristickú stranu Obroda by mohla byť užitočnejšia na odhalenie zahraničných agentov.



Ľavicovo orientovaní politici sa obávajú dlhodobého zasahovania do súkromného života obyčajných ľudí. "Vytvárate nástroje na všeobecný dohľad nad populáciou," varoval Antoine Léaument z krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI),



Zákon predpokladá, aby sa subjekty, ktoré presadzujú zahraničné záujmy, zapísali do príslušného registra. Inak im budú hroziť sankcie. Medzi tieto subjekty by patrili krajiny mimo Európskej únie a firmy z väčšiny vlastnené či financované zo zahraničia a tiež zahraničné politické strany.



Na základe zákona bude možné zmraziť finančné aktíva osôb, firiem alebo subjektov, o ktorých sa zistí, že sa dopustili zahraničného zasahovania.



Pred "všadeprítomnou a trvalou hrozbou" zasahovania zo zahraničia varoval francúzsky parlamentný výbor pre spravodajské služby už v novembri a vyzýval na prijatie novej legislatívy. Podľa neho súčasné možnosti tajných služieb nie sú dostatočné na to, aby mohli dlhodobo čeliť hrozbám.