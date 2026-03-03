Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Francúzsko nasadí na Cypre protiraketové a protidronové systémy

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Cyperský prezident Macrona požiadal o pomoc počas pondelňajšieho spoločného telefonátu.

Autor TASR
Paríž/Nikózia 3. marca (TASR) - Francúzsko nasadí na Cypre protiraketové a protidronové systémy a dve fregaty ako reakciu na pondelňajší zásah britskej vojenskej základne Akrotiri iránskym dronom. Informáciu priniesla v utorok agentúra CNA v nadväznosti na telefonát prezidentov Cypru Nikosa Christodulidisa a Francúzska Emmanuela Macrona, píše TASR.

Christodulidisa podľa informácií agentúry CNA v utorok ráno oboznámili s Macronovým rozhodnutím poslať na ostrov protiraketové a protidronové systémy, ako aj jednu fregatu, ku ktorej sa čoskoro pripojí druhá.

Cyperský prezident Macrona požiadal o pomoc počas pondelňajšieho spoločného telefonátu. Christodulidis o vyslanie fregaty v rovnaký deň požiadal aj nemeckého kancelára Friedricha Merza. Aj on údajne reagoval pozitívne a rozhodnutie nemeckej vlády sa očakáva každú chvíľu.

Agentúra CNA pripomína, že v pondelok o 00.03 h miestneho času (v nedeľu o 23.03 SEČ) iránsky dron Šahíd zasiahol britskú základňu Akrotiri a spôsobil tam menšie škody. Grécko následne vyslalo na Cyprus dve fregaty a dve stíhacie lietadlá F-16.
