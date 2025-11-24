< sekcia Zahraničie
Francúzsko nasadí proti zlodejom káblov na železničných tratiach drony
Autor TASR
Paríž 24. novembra (TASR) - Vo Francúzsku budú proti zlodejom medených káblov na železničných tratiach pomáhať drony s infračervenými kamerami. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy agentúry AFP.
Francúzska národná železničná spoločnosť SNCF nasadí 200 dronov od startupu Delair podobných tým, ktoré sa v súčasnosti využívajú na prieskum frontovej línie vo vojne na Ukrajine. Cieľom je na minimum obmedziť dopravný chaos spôsobený neustálymi krádežami medených káblov na 28.000 kilometroch železničných tratí.
Meď sa na čiernom trhu vo Francúzsku predáva za približne 10.000 eur za tonu. Rôzne zločinecké organizácie preto s vidinou vysokého zisku kradnú kilometre káblov na železničných tratiach.
Keď kamera dronu zbadá v blízkosti koľajníc ľudí, automaticky vyšle hlásenie na políciu. Hoci zväčša ide len o zamestnancov pracujúcich na trati, niekedy takto zachytí aj zlodejov. „Odstrašenie je hlavný cieľ,“ uviedol Olivier Bancel z SNCF. Francúzska polícia od septembra zneutralizovala štyri organizácie profitujúce z kradnutia káblov, jednu z nich prichytila priamo pri čine.
