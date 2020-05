Francúzsko navrhlo predĺžiť stav zdravotnej núdze do 24. júla

Paríž 2. mája (TASR) - Francúzska vláda v sobotu navrhla predĺžiť stav zdravotnej núdze v krajine až do 24. júla. Na brífingu v Paríži o tomto rozhodnutí, ktoré padlo v sobotu na mimoriadnom zasadnutí rady ministrov, informoval minister zdravotníctva Olivier Véran.



Návrh vlády na predĺženie stavu zdravotnej núdze vyhláseného v súvislosti s epidémiou infekčnej choroby COVID-19 musí ešte schváliť parlament. Ako prvý sa ním bude na budúci pondelok zaoberať Senát a po ňom i Národné zhromaždenie, spresnil spravodajský portál RTL.



Vo vládnom návrhu sa uvádza, že zrušenie stavu zdravotnej núdze už tento mesiac - k 23. máju - by bolo predčasné, lebo náhle odvolanie reštriktívnych opatrení by mohlo viesť k nárastu počtu nakazených a zhoršeniu epidemiologickej situácie.



Stav zdravotnej núdze vo Francúzsku platí od 24. marca. Tento núdzový režim stanovuje opatrenia obmedzujúce Francúzom voľnosť pohybu, zhromažďovanie i podnikanie vo sfére obchodu.



Francúzsko má s celkovo 24.594 úmrtiami štvrtý najvyšší počet obetí koronavírusovej choroby COVID-19 v Európe. Na celom kontinente podľa oficiálnych údajov AFP v piatok večer prekonal počet úmrtí 140.000.



Francúzska vláda oznámila zmiernenie prísnych obmedzení pohybu v krajine od 11. mája. Tempo uvoľňovania opatrení však bude pomalšie vo viac postihnutých oblastiach, akými sú širší región Paríža a oblasti na severovýchode krajiny.



Prezident Emmanuel Macron v piatok svojim spoluobčanom opäť pripomenul, že 11. máj bude "dôležitým míľnikom", ale nie prechodom k "normálnemu životu".



Od 11. mája by mala začať fungovať aj väčšina škôl, uviedol minister školstva Jean-Michel Blanquer, ktorý spresnil, že v triede bude môcť byť maximálne 15 detí. Niektorí zriaďovatelia škôl už medzičasom informovali, že vyučovanie v školách neobnovia. V Paríži sa školy majú otvoriť prioritne pre deti rodičov pôsobiacich počas epidémie v tzv. prvej línii: zdravotníkov, záchranárov či zamestnancov služieb, a pre žiakov ukončujúcich povinnú školskú dochádzku.