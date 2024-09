Francúzsko navrhne za eurokomisára ministra zahraničia Séjourného

Paríž 16. septembra (TASR) - Francúzsko navrhne ako kandidáta na eurokomisára odchádzajúceho ministra zahraničných vecí Stéphana Séjourného, oznámil v pondelok Elyzejský palác. Blízky spojenec prezidenta Emmanuela Macrona tak nahradí Thierryho Bretona, ktorý stiahol kandidatúru, informuje TASR podľa agentúry Reuters a AFP.



Prezidentský úrad uviedol, že Séjourné spĺňa všetky kritériá na prácu eurokomisára a vyzdvihol jeho skúsenosti s vedením liberálnej skupiny Obnovme Európu (RE) v Európskom parlamente. Vyhlásenie naznačilo, že Paríž by mohol získať v novej EK portfólio zamerané na priemyselnú suverenitu a európsku konkurencieschopnosť.



Francúzsky eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v pondelok skoro ráno na sociálnej sieti X oznámil rezignáciu z funkcie a taktiež stiahnutie nominácie do formujúcej sa novej Európskej komisie (EK).



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová podľa neho pred niekoľkými dňami požiadala Francúzsko, aby z osobných dôvodov stiahlo jeho nomináciu. Za to údajne prisľúbila Parížu vplyvnejšie portfólio - oblasť, za ktorú budú jednotliví eurokomisári zodpovedať vo funkčnom období 2024-2029.



"Vzhľadom na tento posledný vývoj - ďalšie svedectvo pochybného riadenia - musím konštatovať, že už nemôžem vykonávať svoje povinnosti v kolégiu (komisárov)," dodal Breton.



Thierry Breton pôsobil vo funkčnom období 2019-2024 ako eurokomisár pre vnútorný trh a bojoval najmä proti veľkým digitálnym platformám. Do jeho zodpovednosti patrila aj oblasť vesmíru a obrany. V európskych kuloároch sa špekulovalo, že v novo formujúcej EK by mohol byť výkonným podpredsedom pre priemysel a strategickú autonómiu.