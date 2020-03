Francúzsko, Nemecko a Británia poslali Iránu zdravotnícky materiál

Berlín 31. marca (TASR) - Trojica európskych štátov dodala Iránu zdravotnícky materiál, ktorý využije v boji s epidémiou nového koronavírusu. Išlo o prvú transakciu v rámci mechanizmu INSTEX vytvoreného s cieľom vyhnúť sa americkým sankciám voči Teheránu. Podľa agentúry AFP to v utorok uviedlo nemecké ministerstvo zahraničných vecí.



"Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo potvrdzujú, že INSTEX úspešne uzavrel svoju prvú transakciu, ktorá uľahčuje vývoz zdravotníckych potrieb z Európy do Iránu. Tento tovar je teraz v Iráne," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Berlín dodal, že INSTEX a jeho iránsky náprotivok STFI budú pracovať na viacerých transakciách a posilnení celého mechanizmu.



Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v pondelok v Iráne presiahol 40.000. Epidémia si doteraz v tejto krajine vyžiadala viac ako 10.000 obetí. Vláda v Teheráne pritom varovala, že epidémia môže trvať ešte niekoľko mesiacov.



Boj Iránu proti šíreniu vírusu sťažujú sankcie, ktoré uvalili USA po svojom odstúpení od jadrovej dohody uzavretej v roku 2015. Spočívala v súhlase Iránu s obmedzením svojich jadrových aktivít výmenou za ľahší prístup k obchodovaniu so svetom.



Európski signatári iránskej jadrovej dohody (JCPOA) - Francúzsko, Nemecko a Británia - sa pred časom dohodli na zavedení špeciálneho účelového nástroja, ktorý obchádza americké sankcie. Týmto spôsobom chcú dohodu s Iránom udržať pri živote po tom, ako od nej americký prezident Donald Trump v máji 2018 odstúpil.



Minulý týždeň iránsky najvyšší duchovný Alí Chameneí i ďalší predstavitelia iránskeho vedenia odmietli pomoc ponúkanú Iránu Washingtonom na účinnejší boj s epidémiou nového koronavírusu.