Francúzsko, Nemecko a Poľsko chcú bojovať proti ruským dezinformáciám

Paríž 12. februára (TASR) - Francúzsko, Nemecko a Poľsko chcú spolupracovať v boji proti ruským dezinformačným snahám, uviedli v pondelok po stretnutí neďaleko Paríža ministri zahraničných vecí týchto troch európskych krajín. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Paríž, Berlín a Varšava sa dohodli na spoločnom výstražnom mechanizme proti ruským trollingovým útokom, informoval šéf francúzskej diplomacie Stéphane Séjourné po stretnutí s nemeckou ministerkou zahraničných vecí Annalenou Baerbockovou a ich poľským rezortným kolegom Radoslawom Sikorskim.



Ministri uviedli, že ich krajiny sa stali obeťami rovnakej ruskej destabilizačnej stratégie a chcú sa spoločne brániť. Za možné terče takýchto útokov sú pritom považované predovšetkým nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu a olympijské hry v Paríži.



"Rusko sa snaží zničiť európsku jednotu," povedal Séjourné. Dodal, že Francúzsko odhalilo sieť webov, ktorá šíri propagandu Kremľa na Západe, zloženú z takmer 200 webových stránok.



Ministri okrem toho rokovali o prehĺbení bezpečnostnej spolupráce. Šéfka nemeckej diplomacie pritom uviedla, že Nemecko, Francúzsko a Poľsko sa chcú pohnúť vpred smerom k spoločnej obrane a bezpečnostnej architektúre v Európe.



Podľa Baerbockovej je potrebné lepšie prepojiť národné systémy krajín Európskej únie a do budúcna iniciovať spoločné obstarávania a projekty v obrannom sektore. Na pozadí vojny na Ukrajine chce viac prepojiť aj operačné kapacity jednotlivých krajín.



"Ak si (ruský prezident Vladimir) Putin myslí, že naša sila slabne a podpora mizne, úplne sa mýli," povedala ministerka. Zároveň poukázala na statočný boj Ukrajincov. "Už dva roky stojíme ruka v ruke po ich boku a budeme v tom pokračovať tak dlho, ako to Ukrajinci budú potrebovať," povedala.



Možné zefektívnenie pomoci pre Ukrajinu podľa nej závisí aj od toho, ako úzko dokážu Nemecko, Francúzsko a Poľsko vojensky spolupracovať v nasledujúcich mesiacoch alebo v prípade potreby aj rokoch.



Ministri okrem toho podľa agentúry AP rokovali aj o oživení tzv. Weimarského trojuholníka - aliancie Nemecka, Francúzka a Poľska, ktorá vznikla v roku 1991 s cieľom spolupracovať na európskych záležitostiach.