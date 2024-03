Francúzsko, Nemecko a Poľsko podporia Ukrajinu, rozšíria nákup zbraní

Berlín 15. marca (TASR) – Francúzsko, Nemecko a Poľsko jednotne spolupracujú na tom, aby zabránili Rusku zvíťaziť vo vojne na Ukrajine, nikdy sa však nebudú usilovať o priamy konflikt s Moskvou. Po stretnutí lídrov tejto trojice krajín to v piatok povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.



"Budeme pokračovať v podpore Ukrajiny a jej obyvateľov tak dlho, ako to bude potrebné, a budeme pokračovať – tak ako od prvého dňa – v tom, aby sme nikdy nevyvolali eskaláciu," uviedol Macron.



Nemecký kancelár Olaf Scholz oznámil, že západní spojenci Ukrajiny budú spolupracovať na dodávkach zbraní s dlhým dosahom. Okrem toho chcú rozšíriť obstarávanie zbraní pre Kyjev a nakupovať ich po celom svete. Finančne to podľa kancelára podporia aj príjmy zo zmrazeného ruského majetku.



"Zakladáme novú koalíciu pre raketové delostrelectvo dlhého doletu," povedal Scholz na spoločnej tlačovej konferencii s Macronom a poľským premiérom Donaldom Tuskom.



Lídri tzv. Weimarského trojuholníka sa stretli v Berlíne, aby rokovali o spôsoboch podpory Ukrajiny. Vo francúzsko-nemeckých vzťahoch v tejto oblasti vzniklo napätie a Macron i Scholz pred rozhovormi zopakovali svoje odlišné postoje. Po schôdzke však zdôraznili, že napriek rozporom ich spája odhodlanie Ukrajinu podporovať.



Macron tvrdí, že európski lídri by mali ponechať otvorené všetky možnosti, aby odradili ruského prezidenta Vladimira Putina od agresie – vrátane vyslania vojakov na Ukrajinu. Opatrnejšie postupujúci Scholz takúto možnosť kategoricky odmieta.



Poľsko zatiaľ jasnú pozíciu k vyjadreniam Macrona nezaujalo. Tusk koncom februára v Prahe povedal, že Varšava nemá v úmysle vysielať vojakov na Ukrajinu, priamo to však nevylúčil ani sa nevyjadril k možnosti, že tak urobia iné štáty NATO.