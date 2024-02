Francúzsko, Nemecko a Poľsko sa spoja proti ruským dezinformáciám

Paríž 11. februára (TASR) - Francúzsko, Nemecko a Poľsko spoja svoje sily v boji proti ruským dezinformáciám, uviedol v sobotu francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné v spoločnom rozhovore pre tri noviny pred rokovaním so svojimi rezortnými partnermi. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Séjourné, nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski sa v pondelok zídu na stretnutí vo francúzskom meste La Celle-Saint-Cloud.



"Naše tri krajiny sa stali obeťami rovnakej destabilizačnej stratégie. Ohlásime novú spoluprácu proti ruským dezinformáciám," povedal Séjourné pre denníky Ouest-France, Frankfurter Allgemeine Zeitung a Gazeta Wyborcza.



Ako hrozby, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť na európskej úrovni, Séjourné uviedol "továrne na trollov", ktoré vo veľkom rozsahu šíria na internete dezinformácie, a webové stránky venované priamo falošným správam.



"Transparentne zverejníme nástroje tejto dezinformačnej činnosti. Odhalíme útoky, ktoré boli spáchané, a to aj s dôkazmi," povedal francúzsky minister zahraničných vecí.



Cieľom Moskvy je vyvolať zmätok medzi občanmi, zvýšiť politickú polarizáciu a destabilizovať demokracie, povedal Séjourné a dodal: "Keď to odsúdia tri veľké krajiny Európskej únie súčasne, bude to mať určitú silu."