Francúzsko-nemecký deň je zameraný aj na boj s diskrimináciou

Paríž/Berlín 23. januára (TASR) - Nemecko a Francúzsko: pracujme spoločne v boji proti antisemitizmu a rasizmu - to je tohtoročná téma Francúzsko-nemeckého dňa, pripadajúceho na 23. januára. Dohodli sa na tom nemecký komisár pre kultúru poverený francúzsko-nemeckými kultúrnymi vzťahmi Armin Laschet a francúzsky minister školstva Jean-Michel Blaquer.



Francúzsko-nemecký úrad pre mládež (OFAJ) vysvetlil, že pre napäté spoločenské ovzdušie a vzostup populizmu v Európe sa Francúzsko-nemecký deň v roku 2020 zacieli na rozmanitosť a odmietanie akejkoľvek formy diskriminácie. OFAJ v roku 2020 podporil 165 projektov, ktoré mladí ľudia v oboch európskych krajinách majú možnosť predkladať v čase od 18. januára do 9. februára.



Najmä školám a školským zariadeniami vo Francúzsku a v Nemecku umožňuje Francúzsko-nemecký deň každý rok pripomenúť si jazyk a kultúru partnerskej krajiny. Dátum tohto dňa, 22. január, vybrali v Paríži a Berlíne v roku 2003 francúzsky prezident Jacques Chirac a nemecký spolkový kancelár Gerhard Schröder pri príležitosti 40. výročia podpísania Elyzejskej zmluvy so zámerom zakoreniť vo francúzskej i nemeckej spoločnosti zmierenie prostredníctvom kultúry, jazyka a vzájomnej výmeny žiakov. Prvý raz sa Francúzsko-nemecký deň s týmto názvom slávil 22. januára 2004.



Tento deň sa stal prostriedkom na lepšie spoznávanie druhej krajiny, ponúka lepšiu prezentáciu francúzsko-nemeckých vzťahov a informuje najmä žiakov a ich rodiny o výmenných programoch a možnostiach stretnutí, štúdia či zamestnania v susednom štáte: Francúzom v Nemecku a naopak. Tento deň zároveň prispieva a podporuje vyučovanie jazyka, francúzštiny a nemčiny, v susednej krajine.



Medzi aktivity, ktoré môžu školské zariadenia v jednej či druhej krajine žiakom a študentom ponúknuť, patria napríklad olympiády, koncerty, divadelné a iné predstavenia, prednášky, alebo čítanie literatúry.



Partnerskými organizáciami tohto dňa sú Francúzsko-nemecký úrad pre mládež (OFAJ), Götheho inštitút či Združenie pre rozvoj vyučovania nemčiny vo Francúzsku.



Elyzejskú zmluvu, známu aj pod názvom Zmluva o priateľstve, podpísali 22. januára 1963 francúzsky prezident Charles de Gaulle a nemecký spolkový kancelár Konrad Adenauer v Elyzejskom paláci v Paríži s cieľom dosiahnuť zmierenie a vzájomnú spoluprácu Francúzska a Nemecka.



Text zmluvy je stručný a hutný: Nemecko a Francúzsko sa v nej zaviazali viac či menej "dospieť v najvyššej možnej miere k podobnému postoju" vo všetkých dôležitých ekonomických, politických a kultúrnych otázkach.