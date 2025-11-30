< sekcia Zahraničie
Francúzsko-nemecký úrad vyzýva na posun vo vývoji stíhačiek FCAS
FCAS by podľa DPA mal do roku 2040 nahradiť súčasný projekt Eurofighter Typhoon, ktorý na začiatku milénia predstavili britské, francúzske, nemecké, talianske a španielske vzdušné sily.
Autor TASR
Berlín 30. novembra (TASR) - Spoločný úrad zastupujúci parlamenty Francúzska a Nemecka vyzval na napredovanie v projekte európskych stíhacích lietadiel pred spoločným zasadnutím naplánovaným na pondelok. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA.
„My Európania musíme v budúcnosti spoločne navrhovať, vyvíjať a tiež obstarávať viac zbraňových systémov,“ uvádza sa v návrhu uznesenia, do ktorého nahliadla DPA pred plánovanou schôdzkou. Vláda kancelára Friedricha Merza avizovala, že rozhodnutie o programe vývoja stíhačiek Future Combat Air System (FCAS) sa prijme do konca roka.
Program Nemecka, Francúzska a Španielska uviazol v dôsledku narastajúcich nezhôd medzi francúzskou spoločnosťou Dassault Aviation a spoločnosťou Airbus, ktorá v projekte reprezentuje nemecké a španielske záujmy. V septembri spoločnosť Dassault Aviation vyhlásila, že Francúzsko je pripravené na projekte pracovať samostatne, ak rokovania s Nemeckom a Španielskom zlyhajú. Berlín i Madrid vyjadrili rozhorčenie z postoja spoločnosti Dassault, ktorá sa údajne snaží získať vedúcu úlohu v projekte, píše agentúra AFP.
Nemecko vyzýva Dassault, aby „dodržal existujúce dohody“, na základe ktorých Dassault, Airbus a španielska spoločnosť Indra získajú každá tretinový podiel. Dassault ale údajne požaduje 80-percentný podiel, čo Nemci odmietajú.
FCAS by podľa DPA mal do roku 2040 nahradiť súčasný projekt Eurofighter Typhoon, ktorý na začiatku milénia predstavili britské, francúzske, nemecké, talianske a španielske vzdušné sily. Future Combat Air System bude zároveň navrhnutý tak, aby fungoval v kombinácii s dronmi. Celkové náklady sa odhadujú na stovky miliárd dolárov. Nedávne správy však naznačujú, že Nemecko a Francúzsko by mohli od projektu odstúpiť a namiesto toho sa zamerať na vojenský „cloud“ (úložisko), ktorý by kombinoval dátové a veliteľské systémy pre rôzne zbraňové systémy - stíhačky, autonómne systémy či senzory, píše DPA.
„My Európania musíme v budúcnosti spoločne navrhovať, vyvíjať a tiež obstarávať viac zbraňových systémov,“ uvádza sa v návrhu uznesenia, do ktorého nahliadla DPA pred plánovanou schôdzkou. Vláda kancelára Friedricha Merza avizovala, že rozhodnutie o programe vývoja stíhačiek Future Combat Air System (FCAS) sa prijme do konca roka.
Program Nemecka, Francúzska a Španielska uviazol v dôsledku narastajúcich nezhôd medzi francúzskou spoločnosťou Dassault Aviation a spoločnosťou Airbus, ktorá v projekte reprezentuje nemecké a španielske záujmy. V septembri spoločnosť Dassault Aviation vyhlásila, že Francúzsko je pripravené na projekte pracovať samostatne, ak rokovania s Nemeckom a Španielskom zlyhajú. Berlín i Madrid vyjadrili rozhorčenie z postoja spoločnosti Dassault, ktorá sa údajne snaží získať vedúcu úlohu v projekte, píše agentúra AFP.
Nemecko vyzýva Dassault, aby „dodržal existujúce dohody“, na základe ktorých Dassault, Airbus a španielska spoločnosť Indra získajú každá tretinový podiel. Dassault ale údajne požaduje 80-percentný podiel, čo Nemci odmietajú.
FCAS by podľa DPA mal do roku 2040 nahradiť súčasný projekt Eurofighter Typhoon, ktorý na začiatku milénia predstavili britské, francúzske, nemecké, talianske a španielske vzdušné sily. Future Combat Air System bude zároveň navrhnutý tak, aby fungoval v kombinácii s dronmi. Celkové náklady sa odhadujú na stovky miliárd dolárov. Nedávne správy však naznačujú, že Nemecko a Francúzsko by mohli od projektu odstúpiť a namiesto toho sa zamerať na vojenský „cloud“ (úložisko), ktorý by kombinoval dátové a veliteľské systémy pre rôzne zbraňové systémy - stíhačky, autonómne systémy či senzory, píše DPA.