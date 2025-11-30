Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Francúzsko-nemecký úrad vyzýva na posun vo vývoji stíhačiek FCAS

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

FCAS by podľa DPA mal do roku 2040 nahradiť súčasný projekt Eurofighter Typhoon, ktorý na začiatku milénia predstavili britské, francúzske, nemecké, talianske a španielske vzdušné sily.

Autor TASR
Berlín 30. novembra (TASR) - Spoločný úrad zastupujúci parlamenty Francúzska a Nemecka vyzval na napredovanie v projekte európskych stíhacích lietadiel pred spoločným zasadnutím naplánovaným na pondelok. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA.

„My Európania musíme v budúcnosti spoločne navrhovať, vyvíjať a tiež obstarávať viac zbraňových systémov,“ uvádza sa v návrhu uznesenia, do ktorého nahliadla DPA pred plánovanou schôdzkou. Vláda kancelára Friedricha Merza avizovala, že rozhodnutie o programe vývoja stíhačiek Future Combat Air System (FCAS) sa prijme do konca roka.

Program Nemecka, Francúzska a Španielska uviazol v dôsledku narastajúcich nezhôd medzi francúzskou spoločnosťou Dassault Aviation a spoločnosťou Airbus, ktorá v projekte reprezentuje nemecké a španielske záujmy. V septembri spoločnosť Dassault Aviation vyhlásila, že Francúzsko je pripravené na projekte pracovať samostatne, ak rokovania s Nemeckom a Španielskom zlyhajú. Berlín i Madrid vyjadrili rozhorčenie z postoja spoločnosti Dassault, ktorá sa údajne snaží získať vedúcu úlohu v projekte, píše agentúra AFP.

Nemecko vyzýva Dassault, aby „dodržal existujúce dohody“, na základe ktorých Dassault, Airbus a španielska spoločnosť Indra získajú každá tretinový podiel. Dassault ale údajne požaduje 80-percentný podiel, čo Nemci odmietajú.

FCAS by podľa DPA mal do roku 2040 nahradiť súčasný projekt Eurofighter Typhoon, ktorý na začiatku milénia predstavili britské, francúzske, nemecké, talianske a španielske vzdušné sily. Future Combat Air System bude zároveň navrhnutý tak, aby fungoval v kombinácii s dronmi. Celkové náklady sa odhadujú na stovky miliárd dolárov. Nedávne správy však naznačujú, že Nemecko a Francúzsko by mohli od projektu odstúpiť a namiesto toho sa zamerať na vojenský „cloud“ (úložisko), ktorý by kombinoval dátové a veliteľské systémy pre rôzne zbraňové systémy - stíhačky, autonómne systémy či senzory, píše DPA.
