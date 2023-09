Francúzsko neprijme migrantov z talianskeho ostrova Lampedusa

Paríž 20. septembra (TASR) - Francúzsko neprijme migrantov, ktorí masovo prichádzajú na taliansky otrov Lampedusa, oznámil francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) dorazilo na Lampedusu v priebehu minulého týždňa približne 8500 ľudí na takmer 200 plavidlách. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa Darmanina Paríž navrhol Rímu, že namiesto prijatia migrantov pomôže s ich navrátením do krajín, s ktorými Francúzsko udržiava dobré diplomatické vzťahy. Ako príklad uviedol Pobrežie Slonoviny a Senegal.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová predtým vyzvala európskych partnerov, aby prevzali väčšiu časť zodpovednosti za migrantov prichádzajúcich do Európy. Počet ľudí, ktorí v posledných dňoch dorazili na taliansku Lampedusu, je väčší ako populácia tohto malého ostrova ležiaceho medzi Sicíliou a Tuniskom.



V nedeľu ostrov osobne navštívila šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová, ktorá oznámila 10-bodový akčný plán na vyriešenie krízovej situácie. Väčšinu prichádzajúcich migrantov prevážajú z Lampedusy na Sicíliu alebo taliansku pevninu.



Do juhofrancúzskeho mesta Marseille pricestuje tento týždeň pápež František, ktorý bude podľa AFP zrejme vyzývať aj na väčšiu toleranciu voči migrantom. Vo francúzskom parlamente v súčasnosti prebiehajú spory medzi politickými stranami okolo návrhu zákona upravujúceho príchod nových migrantov.