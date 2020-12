Francúzsko neprijme podhodnotenú dohodu o partnerstve EÚ s Britániou

Brusel 1. decembra (TASR) - Francúzsko vyzvalo v pondelok Spojené kráľovstvo, aby viedlo "skutočné" rokovania s EÚ o budúcich vzájomných vzťahoch vzhľadom na to, že prechodné obdobie po brexite sa blíži ku koncu. Paríž zároveň britskú stranu upozornil, že nepristúpi na nejakú "podhodnotenú dohodu," uviedla tlačová agentúra AFP.



"Prioritou pre Britov je vyjasniť si svoje pozície a skutočne rokovať o dosiahnutí dohody," uviedol Elyzejský palác podľa správy AFP.



Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier a jeho britský partner David Frost obnovili koncom minulého týždňa v Londýne rokovania, ktoré by sa museli skončiť už v najbližších dňoch, ak chcú obe strany dospieť k dohode o voľnom obchode, ktorá by začala platiť od 1. januára 2021.



V prípade nedohody sa obchodné vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom budú riadiť podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) - vrátane colnej záťaže.



"Vždy sme tvrdili, že chceme dohodu, ale nie za každú cenu. EÚ si tiež chce chrániť svoje záujmy súvisiace s predchádzaním nekalej konkurencii zo strany britských spoločností na európskom trhu a s právami rybárov. Neprijmeme podhodnotenú dohodu, ktorá nerešpektuje naše záujmy," odkázal úrad francúzskeho prezidenta.



Francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune v nedeľu v tejto súvislosti upozornil, že Paríž prikladá veľký význam uzavretiu "uspokojivej" dohody o rybolove, ktorá by poskytla francúzskym rybárom "udržateľný a široký prístup" do britských teritoriálnych vôd.





Spravodajca TASR Jaromír Novak