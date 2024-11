Barrot: Nerobme unáhlené závery o Trumpovej politike na Ukrajine

Paríž 11. novembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v pondelok varoval pred unáhlenými závermi o politike Spojených štátov pod vedením novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Reagoval tak na viaceré obavy, že Trump by sa po nástupe do funkcie mohol snažiť o sprostredkovanie mierovej dohody na úkor ukrajinských záujmov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Pokiaľ ide o špekulácie o tom, aké by mohli byť postoje alebo iniciatívy novej americkej administratívy, myslím si, že by sme nemali nič predbiehať," vyhlásil Barrot na Parížskom mierovom fóre. Na každoročnom stretnutí svetoví lídri, predstavitelia medzinárodných organizácií, občianskej spoločnosti a súkromného sektora diskutujú o spravovaní vecí verejných.



"Musíme si nájsť čas na spoluprácu s (americkou) administratívou," povedal. Zdôraznil, že Francúzsko je na to pripravené, pretože považuje za svoju povinnosť poskytnúť Ukrajine prostriedky na odrazenie ruskej agresie.



Podľa ministrových vyhlásení môže medzinárodné spoločenstvo "stratiť priveľa, ak sa Rusku umožní pokračovať s prístupom "kto má silu, môže všetko". V budúcich mierových rokovaniach "sa na Ukrajine nedá dosiahnuť nič bez Ukrajincov", dodal.



Denník Washington Post v závere týždňa uviedol, že Trump vo štvrtok telefonicky hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a povedal mu, aby nevyvolával väčší konflikt. Kremeľ túto správu v pondelok poprel s tým, že ide o "úplne falošnú informáciu".



Trump zvíťazil v prezidentských voľbách a v minulosti vyjadril obdiv ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a posmieval sa z pomoci USA 175 miliárd dolárov vyčlenených pre Ukrajinu. Sedemdesiatosemročný exprezident tiež opakovane povedal, že by mohol ukončiť vojnu na Ukrajine do 24 hodín bez udania ďalších detailov.