Francúzsko neutralizovalo 50 džihádistov pri operácii v Mali

Paríž 22. februára (TASR) - Francúzski vojaci "neutralizovali" tento mesiac približne 50 džihádistov v sérii operácií v Mali. V piatok to oznámila armáda, ktorá sa snaží potlačiť dlhoročné povstanie v tejto západoafrickej krajine.



Operácie sa uskutočnili neďaleko mesta Mopti v strednej časti Mali, kde skupina niekoľkých desiatok bojovníkov vyhlásila vo videu koncom januára vernosť extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) - išlo o prvé takéto vyhlásenie v regióne, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Francúzska armáda dodala, že pri útoku vrtuľníkov s podporou dronov severozápadne od Mopti zahynul 9.-10. februára aj vysokopostavený vodca odnože IS s názvom Islamský štát vo Veľkej Sahare (ISGS).



Vojaci tiež zničili približne 30 motocyklov a dva pick-upy, skonfiškovali zbrane, mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia, doplnil veliaci dôstojník



Armáda v súlade s pravidlami neuvádza presné údaje o tom, koľko ľudí bolo zabitých, zranených alebo zajatých - používa iba termíny ako "neutralizovaní" alebo "vyradení z akcie".



Francúzsko má v protidžihádistickej operácii Barkhane nasadených 4500 vojakov, a to v piatich afrických krajinách v regióne Sahel, ktorý sa nachádza na južnom okraji púšte Sahara.



Vojenské jednotky v rámci operácie Barkhane stupňujú zásahy v strednom Mali od decembra; Francúzsko sa totiž zameriava na takzvanú oblasť "troch hraníc" pokrývajúcu Mali, Burkinu Faso a Niger.



Táto oblasť sa pokladá za baštu ISGS, ktorú považujú za najväčšiu hrozbu spomedzi viacerých džihádistických skupín v celom obrovskom polopúštnom regióne.



Francúzsko vo februári oznámilo, že v reakcii na neustále zhoršovanie násilia v posledných mesiacoch vyšle do operácie Barkhane ďalších 600 vojakov.