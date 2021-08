Francúzsko neuzná vládu Talibanu v Afganistane

Brusel 19. augusta (TASR) - Francúzsko neuzná a ani nevyjadrí porozumenie pre vládu Talibanu v Afganistane. Podľa Francúzska totiž neexistuje niečo ako "makký talibanizmus". Uviedla to vo štvrtok tlačová agentúra AFP s odkazom na slová štátneho tajomníka francúzskeho ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti Clémenta Beauna.



Beaune pre rozhlasovú stanicu Franceinfo zdôraznil, že Paríž neuzná Taliban ako vládnu moc v Afganistane. Zároveň dodal, že prebiehajúci "politický proces", ktorý rozbehli predstavitelia Talibanu v snahe vytvoriť širšiu vládu, musí pokračovať.



"Neexistuje žiaden politický kontakt. Nedôjde k dohode ani k žiadnemu porozumeniu s režimom Talibanu. Neexistuje žiadny mäkký talibanizmus," opísal situáciu Beaune.



Podľa jeho slov je súčasná situácia, po absolútnom víťazstve Talibanu v krajine, "ten najhorší scenár", ale ak sa k účasti na moci v krajine dostanú aj iné politické subjekty ako iba Taliban, v podobe širšej vládnej koalície, tak pre Francúzsko to bude "o niečo menej horšia správa".



AFP pripomenula, že spoluzakladateľ a číslo dva hnutia mulla Abdul Ghaní Barádar sa v utorok vrátil do Afganistanu a už v stredu začal v Kábule politické konzultácie s významnými afganskými osobnosťami. Poprední predstavitelia Talibanu už hovorili s bývalým afganským prezidentom Hamídom Karzajom, ako aj s bývalým premiérom a šéfom afganskej diplomacie Abdulláhom Abdulláhom. Expremiér a neúspešný kandidát na prezidenta v roku 2010 založil Národnú koalíciu Afganistanu, ktorá bola hlavnou demokratickou opozičnou silou v krajine.



"Došlo k rozhovorom medzi bývalým prezidentom Hamídom Karzajom, bývalými členmi vlády a Talibanom. Ak budú veci trochu menej horšie, ak to tak môžem povedať, tak to bude lepšie. Ale nedôjde k žiadnemu uznaniu, k žiadnemu politickému kontaktu so samotným Talibanom. Nevieme, čo sa stane. Zatiaľ je v prezidentskom paláci v Kábule iba Taliban a my s Talibanom nerokujeme," vysvetlil Beaune.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v stredu uviedol, že Paríž si určil päť predbežných predpokladov pre možné medzinárodné uznanie Talibanu, ako však dodal, aj napriek viacerým politickým vyhláseniam nových vládcov v Kábule tieto predpoklady neboli naplnené.