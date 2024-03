Francúzsko nevylučuje rekvizície pre vojnovú výrobu

Paríž 26. mája (TASR) – Francúzska vláda môže na zbrojnú výrobu využiť rekvizíciu zamestnancov, materiálov alebo zariadení a výrobcov prinútiť, aby uprednostnili armádne objednávky, vyhlásil v utorok francúzsky minister obrany Sebastien Lecornu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Po prvý raz nevylučujem využitie zákonných prostriedkov," vyhlásil Lecornu v Paríži. Dodal, že v prípade nedostatočnej produkcie by to znamenalo buď rekvizície, alebo využitie práva prioritizácie.



Francúzska vláda tlačí na zbrojársky priemysel, aby vyrábal viac a rýchlejšie v prospech francúzskej armády a Ukrajiny, ktorá sa bráni voči ruskej agresii.



Lecornu označil rekvizície za najtvrdší nástroj v právnom arzenáli. Zdôraznil, že v tomto momente nie je prioritou, no pripomína jeho existenciu, aby v prípade jeho využitia nebol nikto prekvapený.



Kritizoval tiež spoločnosti za to, že v snahe uvoľniť kapitál podliehajú pokušeniu uchýliť sa k "akurátnej" výrobe, ktorá tesne pokrýva spotrebu bez dostatočných skladových zásob surovín alebo súčiastok.



Minister obrany upozornil, že "počas nasledujúcich niekoľkých týždňov" bude niektorým výrobcom nariadené dosiahnutie určitej úrovne skladových zásob alebo uprednostnenie vojenských zákaziek. Ako príklad uviedol dodávateľov súčiastok pre protivzdušné rakety Aster, ktoré vyrába spoločnosť MBDA. Rakety Aster využíva ukrajinská protivzdušná obrana, aj francúzske fregaty v Červenom mori na zostreľovanie rakiet húsíov.



Francúzsko si objednalo 200 rakiet Aster v cene 900 miliónov eur, ktoré majú byť doručené v roku 2026. Lecornu dodal, že vláda môže objednať ešte ďalších 200 rakiet.