Francúzsko nezavedie 49-eurový mesačný lístok na verejnú dopravu

Paríž 8. marca (TASR) - Francúzsko zrušilo plány na zavedenie 49-eurového mesačného lístka na verejnú dopravu podľa vzoru susedného Nemecka. Namiesto toho by mal byť k dispozícii prázdninový preukaz pre mladých ľudí, s ktorým by mohli v lete spoznávať svoju krajinu v regionálnych a medzimestských vlakoch. Na pôde parlamentu to uviedol nový francúzsky minister dopravy Patrice Vergriete, informovala v piatok agentúra DPA.



Za mesačnú permanentku za 49 eur sa zasadzoval Vergrietov predchodca Clément Beaune, ktorého podporil aj prezident Emmanuel Macron. Rovnako ako v Nemecku aj vo Francúzsku však nastali spory o jej financovanie. Keďže miestnu dopravu zabezpečujú vo Francúzsku regióny, museli by lístok financovať samé. „Musíme prestať s dobrými nápadmi na úkor iných,“ povedal Vergriete.



Nemecký minister dopravy Volker Wissing pritom prišiel s myšlienkou 49-eurového lístka na regionálnu dopravu, ktorý by platil v Nemecku i Francúzsku. Argumentoval tým, že regionálna železničná doprava medzi oboma krajinami sa v nadchádzajúcich rokoch výrazne rozšíri, takže sa dá očakávať, že takýto cezhraničný lístok bude široko využívaný.



Takzvaný Deutschlandticket za 49 eur mesačne je v Nemecku k dispozícii od 1. mája 2023. Držiteľa oprávňuje cestovať vo všetkých miestnych a regionálnych autobusoch, vlakoch druhej triedy a električkách. Lístok platí aj na viacerých trasách do zahraničia, napríklad do francúzskych miest Wissembourg a Lauterbourg ležiacich pri nemeckých hraniciach. Spolková vláda a spolkové krajiny vyčlenili na jeho financovanie do roku 2025 sumu 1,5 miliardy eur ročne.