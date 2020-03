Francúzsko obmedzí aj diaľkovú vnútroštátnu dopravu

Paríž 15. marca (TASR) - Francúzsko v nasledovných dňoch postupne obmedzí vnútroštátne diaľkové železničné, autobusové aj letecké spojenia, aby tak predchádzalo ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu. Oznámila to v nedeľu francúzska ministerka životného prostredia Elisabeth Borneová, ktorú citovala agentúra AFP.



Francúzsko už zatvorilo kaviarne, reštaurácie, školy i univerzity a občanov vyzvalo, aby čo najviac obmedzili svoj pohyb. Podľa Borneovej sa teraz bude krajina snažiť zredukovať aj diaľkovú vnútroštátnu dopravu, a to na "striktne nevyhnutné" prípady.



Francúzsko drasticky sprísnilo opatrenia zamerané proti šíreniu nového druhu koronavírusu. Od sobotňajšej polnoci sú zatvorené všetky verejné miesta, ktoré sa nepovažujú za nevyhnutné pre život občanov, a to vrátane reštaurácií, kaviarní a niektorých firiem.



Vo Francúzsku sa však aj napriek pandémii koronavírusu začalo v nedeľu prvé kolo komunálnych volieb. Voľby sa konajú v 34.970 obciach a mestách, pričom voliči tam rozhodujú o starostoch a tiež zhruba 500.000 členov miestnych zastupiteľstiev. Registrovaných je 47,7 milióna voličov. Druhé kolo volieb je naplánované na 22. marca.



Francúzsky premiér Édouard Philippe v predvečer volieb uviedol, že voliči sa budú musieť riadiť pravidlom dodržiavania odstupu.



Počet úmrtí vo Francúzsku v dôsledku nakazenia novým koronavírusom stúpol v sobotu na 91, počet nakazených je 4500.