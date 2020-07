Obnova požiarom poškodeného chrámu v Nantes potrvá aspoň tri roky

Paríž 22. júla (TASR) - Obnova katedrály vo francúzskom meste Nantes, ktorú minulý týždeň postihol požiar, potrvá najmenej tri roky. Uviedol to v stredu hlavný architekt pre historické budovy v krajine Pascal Prunet, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Incident spôsobil deštrukciu vitrážových okien a organu. Strechu historickej pamiatky oheň nezasiahol, uviedol hasičský zbor, ktorý do boja s plameňmi nasadil približne 100 príslušníkov.



Miestne úrady vyhlásili, že majú podozrenie z podpaľačstva a prípad stále vyšetrujú. Experti vypracovávajú štúdiu presných škôd a výšku nákladov na reštaurovanie.



Požiar v Katedrále svätých Petra a Pavla v Nantes na severozápade Francúzska vypukol v sobotu ráno. Prokuratúra v oznámení poukázala na to, že plamene vypukli na "troch rôznych miestach".



Polícia prípad vyšetruje ako podozrenie z podpaľačstva. Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin však v utorok vyhlásil, že úmyselnému založeniu požiaru nič nenaznačuje.



Vyšetrovatelia v nedeľu prepustili muža, ktorého vypočúvali v súvislosti s požiarom. Muž, ktorý pracuje pre nanteskú diecézu ako dobrovoľník, mal v piatok na starosti uzamknutie katedrály na noc. Muža následne prepustili bez obvinenia.



Katedrálu, ktorej výstavba v gotickom štýle sa začala v 15. storočí, zasiahol rozsiahly požiar naposledy v roku 1972, keď zničil jej strechu. Opravy trvali viac ako 13 rokov.



Požiar nanteskej katedrály prišiel viac než rok po tom, ako masívne plamene závažne poškodili parížsky chrám Notre-Dame.