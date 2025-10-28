< sekcia Zahraničie
Francúzsko obnovilo program prijímania ľudí z Pásma Gazy
Začiatkom októbra nadobudla v Gaze platnosť dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi.

Paríž 28. októbra (TASR) - Francúzsko obnovilo prijímanie utečencov z Pásma Gazy. Pred niekoľkými mesiacmi Paríž tento program zastavil po tom, čo jedna študentka zverejnila na sociálnych sieťach údajné antisemitské príspevky. Tamojšie úrady v utorok uviedli, že počas uplynulého víkendu dorazilo na francúzske územie 20 ľudí z konfliktom zmietanej Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V nedeľu do Francúzska prišlo 20 migrantov z Gazy, čo je menej, ako sa predpokladalo, a to vzhľadom na zložitosť takýchto operácií, uviedli diplomatické zdroje pre agentúru AFP pod podmienkou anonymity. Neuviedli, koľko ďalších ľudí očakávajú.
„Tieto operácie sa vykonávajú za mimoriadne náročných podmienok v teréne a sú spojené s veľmi vysokým rizikom ako pre evakuovaných, tak aj pre ľudí, ktorí konvoje prevádzkujú,“ uviedli zdroje.
Francúzsko pomohlo od začiatku vojny medzi palestínskou militantnou skupinou Hamas a Izraelom v októbri 2023 odísť z Pásma Gazy viac ako 500 ľuďom - vrátane zranených detí, novinárov, študentov a umelcov.
Evakuácie boli zastavené po tom, ako francúzske úrady obvinili 25-ročnú študentku z Pásma Gazy koncom júla z toho, že na sociálnych sieťach šírila príspevky vyzývajúce na zabíjanie Židov. Univerzita Sciences Po, ktorá jej udelila štipendium, jej akreditáciu následne zrušila. Študentke úrady nariadili odísť z krajiny.
Začiatkom októbra nadobudla v Gaze platnosť dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi. Diplomatické zdroje agentúru AFP informovali, že evakuovaní sú pred príchodom do Francúzska podrobení dôkladným kontrolám. „Dbáme o to, aby osoby evakuované do našej krajiny rešpektovali hodnoty a zásady republiky,“ uviedli zdroje.
Ďalšie evakuácie by sa mali uskutočniť „hneď, ako to podmienky dovolia“, dodali.
