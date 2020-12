Francúzsko obvinilo 21-ročného Tunisana z vraždy troch ľudí

Paríž 7. decembra (TASR) - Francúzska protiteroristická prokuratúra obvinila hlavného podozrivého z útoku nožom v bazilike vo francúzskom meste Nice z vraždy troch ľudí. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Polícia v deň útoku 29. októbra postrelila a ťažko zranila 21-ročného Tunisana Bráhíma Awsáwího. Prokuratúra voči nemu vzniesla obvinenia po tom, ako sa jeho zdravotný stav zlepšil a mohla ho vypočuť.



Po útoku v Nice, pri ktorom zahynuli traja ľudia, vo Francúzsku vyhlásili v súvislosti s teroristickými útokmi najvyšší stupeň ostražitosti. Celkovo išlo vo Francúzsku o druhý džihádistický útok v priebehu jedného mesiaca.



V piatok 16. októbra došlo k brutálnej vražde učiteľa v meste Conflans-Sainte-Honorine v metropolitnej oblasti Paríža. Učiteľa zavraždil 18-ročný islamista čečenského pôvodu Abdoullakh Anzor priamo pred školou, v ktorej učil. Svojej obeti dlhým nožom oddelil hlavu od tela. Polícia útočníka neskôr zastrelila.



Strana francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v reakcii na útoky okrem iného vypracovala návrh nového bezpečnostného zákona, ktorý vo francúzsku vyvolal vlnu kritiky a protestov.



Spomínaný návrh by totiž obmedzil právo zhotovovať a zverejňovať zábery tvárí policajtov pri výkone služby, aj pri zásahoch. Obmedzenie by sa týkalo i médií. Vláda následne oznámila, že spornú časť návrhu prepracuje.



Aktivisti však žiadajú, aby túto pasáž úplne z návrhu zákona odstránili. V návrhu sa nachádza tiež množstvo ďalších sporných opatrení, ako napríklad rozsiahlejšie sledovanie a zaznamenávanie demonštrácií policajnými kamerami, a to aj pomocou dronov. Vláda argumentuje tým, že navrhovaný zákon bude lepšie chrániť políciu.