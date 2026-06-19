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Francúzsko obvinilo Bielorusa zo špionáže v továrni na drony

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Úrady podozrivého obvinili z odovzdávania informácií cudzej mocnosti, čo je trestný čin, za ktorý hrozí až 15 rokov väzenia, ako aj zo zločinného spolčenia, uviedla prokuratúra.

Autor TASR
Paríž 19. júna (TASR) - Francúzske úrady zadržali a obvinili muža narodeného v Bielorusku pre podozrenie zo špionáže pre Rusko v neprospech francúzskeho výrobcu dronov, uviedla v piatok parížska prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Štyridsaťosemročný muž bol zatknutý 3. júna „pri natáčaní prototypu dronu patriaceho spoločnosti, ktorá zásobuje francúzske a ukrajinské ozbrojené sily,“ uviedla prokuratúra. Ako dodala, francúzska domáca spravodajská služba zistila, že muž „údajne poslal video kontaktu v Rusku“.

Úrady podozrivého obvinili z odovzdávania informácií cudzej mocnosti, čo je trestný čin, za ktorý hrozí až 15 rokov väzenia, ako aj zo zločinného spolčenia, uviedla prokuratúra.

Muž, ktorý žije v Španielsku, sa zameral na továreň spoločnosti Delair neďaleko mesta Toulouse, uviedol zdroj blízky prípadu. Rovnaká továreň bola deň pred jeho zatknutím terčom útoku Molotovovými koktailmi, no výbušné zariadenia neexplodovali, dodal zdroj. Nateraz nie je bezprostredne jasné, či tieto dva incidenty spolu súvisia, dodala AFP.
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