Francúzsko obvinilo Hamas z vykonávania mimosúdnych popráv
Hamas v pondelok zverejnil video, ktoré zachytáva jeho členov, ako popravujú ôsmich mužov, pričom ich označil za kolaborantov.
Paríž 15. októbra (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v stredu obvinilo palestínske militantné hnutie Hamas z vykonávania mimosúdnych popráv po tom, čo v Pásme Gazy minulý piatok vstúpilo do platnosti prímerie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Francúzsko odsudzuje mimosúdne popravy zo strany Hamasu, ku ktorým došlo v uplynulých dňoch,“ uviedol rezort diplomacie. Tieto ozbrojené incidenty sú podľa neho obzvlášť znepokojujúce.
Na tieto popravy v stredu reagoval aj veliteľ Ústredného velenia armády USA pre operácie na Blízkom východe (CENTCOM) admirál Brad Cooper, ktorý vyzval Hamas, aby nestrieľal nevinných palestínskych civilistov.
Americký prezident Donald Trump v utorok poznamenal, že Hamas v uplynulých dňoch „zabil niekoľko členov gangov“. Podľa jeho slov ho to neznepokojilo a je to v poriadku, pretože šlo o „pár veľmi zlých gangov“.
Francúzsko, Spojené štáty aj Izrael trvajú na tom, že Hamas nebude mať v správe povojnovej Gazy žiadnu úlohu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron je jedným z vyše 20 lídrov, ktorí sa v pondelok zúčastnili na mierovom summite pre Pásmo Gazy v Egypte. Trump spoločne s predstaviteľmi Egypta, Kataru a Turecka na tomto summite podpísali dohodu o prímerí v palestínskej enkláve.
Izrael kritizoval Francúzsko za to, že v septembri oficiálne uznalo Palestínsky štát v snahe docieliť dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. K takému kroku pristúpili viaceré štáty vrátane Kanady či Británie.
