Francúzsko obvinilo ruských žoldnierov v Mali z pokusu o diskreditáciu

Bamako/Paríž 23. apríla (TASR) - Francúzska armáda obvinila ruských žoldnierov pôsobiacich v Mali zo zinscenovania masového hrobu, ktorého cieľom je diskreditovať Francúzsko.



Podľa agentúry AFP má francúzska armáda k dispozícii video, ktoré zachytáva, ako zrejme ruskí žoldnieri pochovávajú telá neďaleko vojenskej základne Gossi na území afrického štátu Mali. Podľa armády sa má tento masový hrob použiť na obvinenie Francúzov zo spáchania násilností.



Dané video bolo nahrané z dronu a zachytáva vojakov bielej pleti - francúzska armáda ich identifikovala aj na iných miestach -, ako manipulujú s mŕtvymi telami a zasypávajú ich pieskom.



Francúzska vláda tvrdí, že takýto scenár je typický pre tzv. Vagnerovu armádu a bol použitý aj v Stredoafrickej republike, kde ruskí žoldnieri pôsobili tiež.



Fotografiu zachytávajúcu telá pochované v piesku rozšíril na svojom účte na Twitteri muž menom Dia Diarra, ktorý sa označil za "bývalého vojenského dôstojníka" a "malijského vlastenca" a k snímkam doplnil komentár: "Toto tu zanechali Francúzi, keď opustili základňu v Gossi".



Generálny štáb francúzskej armády to odsúdil ako koordinovaný diskreditačný manéver a ďalší z početných informačných útokov, ktorým je francúzska armáda vystavená už mnoho mesiacov.



Štáb okrem toho vyslovil predpoklad, že spomínaný účet na Twitteri "je s najväčšou pravdepodobnosťou falošný a vytvorený tzv. Vagnerovou skupinou" (v zahraničí známa pod označením Wagner Group) – fakticky súkromnou armádou, ktorá podľa Západu bojuje za záujmy Kremľa v rôznych zónach konfliktov vo svete.



Francúzska armáda v rámci svojho stiahnutia z Mali, ktoré oznámila vo februári, v utorok (19. apríla) oficiálne odovzdala kľúče od základne Gossi malijským ozbrojeným silám. V ten istý deň Paríž upozornil, že v súvislosti s odovzdaním základne očakáva dezinformačné útoky.



Vagnerova skupina sa angažovala vo vojnových konfliktoch na Kryme a v Sýrii a býva obviňovaná z násilností. Časť jej žoldnierov bola od začiatku vojny, ktorú Moskva začala proti Kyjevu, presunutá na ukrajinský front.



Príchod "vagnerovcov" do Mali bol jedným z faktorov, ktorý viedol k prijatiu rozhodnutia o stiahnutí francúzskych síl z krajiny, poznamenal spravodajský web France Info.



Vojenskí experti predpokladajú, že v Mali pôsobí približne 1000 ruských žoldnierov.



Podľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) boli začiatkom tohto mesiaca zahraniční vojaci, o ktorých sa predpokladalo, že sú to Rusi spolupracujúci s malijskou armádou, obvinení zo zabitia približne 300 mužov v meste Moura v centrálnej časti Mali. Predpokladá sa, že niektoré z obetí mohli byť islamisti, ale väčšinou šlo podľa svedkov o civilistov.



Podľa HRW ide o najbrutálnejší čin zaznamenaný v Mali počas desať rokov trvajúceho ozbrojeného konfliktu, v ktorom vládne sily bojujú proti islamistickým extrémistom.