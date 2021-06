Obžaloba žiada pre Sarkozyho polročné väzenie

Na archívnej snímke bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy v Paríži v pondelok 1. marca 2021. Foto: TASR/AP

Paríž 17. júna (TASR) - Ročný väzobný trest, z toho šesť mesiacov podmienečne, a tiež zaplatenie pokuty vo výške 3750 eur žiada prokuratúra pre bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho v procese týkajúcom sa nelegálneho financovania jeho predvolebnej kampane z roku 2012. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP." povedala na súde prokurátorka Vanessa Perreeová. "" dodala. Kritizovala aj Sarkozyho "", aký podľa nej prejavoval voči ostatným 13 obžalovaným, ako aj voči súdu. Takýto pohŕdavý postoj sa podľa nej manifestoval aj v jeho predvolebnej kampani.V prebiehajúcom súdnom procese je Sarkozy (66) spolu s 13 ďalšími osobami obvinený z vytvorenia falošného účtovného systému, ktorý mal kamuflovať jeho nadmerné výdavky na predvolebné mítingy.Podľa prokuratúry účtovníci varovali Sarkozyho, že výdavkami prekoná maximálny limit stanovený na predvolebnú kampaň, čo vtedy predstavovalo 22,5 milióna eur. On však údajne naďalej trval na uskutočnení ďalších podujatí.Jeho predvolebná kampaň napokon v skutočnosti stála takmer 43 miliónov eur. Exprezident však tvrdí, že si falošného systému fakturácie nebol vedomý a obvinenia odmieta. Na súdne pojednávanie v tomto procese, ktorý má trvať do 22. júna, sa Sarkozy prvýkrát osobne dostavil v utorok.Ide už o druhý súdny proces so Sarkozym, ktorý bol šéfom Elyzejského paláca v rokoch 2007-2012, od vtedy, ako prišiel o prezidentskú imunitu. V marci dostal trojročný trest za korupciu a zneužitie moci, pričom dva roky mu súd vymeral podmienečne. V súvislosti s kauzou však ešte prebieha odvolacie konanie.