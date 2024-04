Francúzsko očakáva,že Čína vyšle Rusku správu v súvislosti s Ukrajinou

Peking 1. apríla (TASR) - Francúzsko očakáva, že Čína vyšle jasnú správu Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Vyhlásil to v pondelok francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné po stretnutí so svojím rezortným kolegom v Pekingu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Očakávame, že Čína vyšle Rusku veľmi jasnú správu," uviedol Séjourné na spoločnej tlačovej konferencii so svojím čínskym náprotivkom Wang Im.



"Sme presvedčení, že nebude dosiahnutý trvalý mier, ak nebude vyjednaný s Ukrajincami... Ak nepríde k uzatvoreniu mieru v súlade s medzinárodným právom, nebudú mať Európania zaistenú bezpečnosť," uviedol šéf francúzskej diplomacie. Zároveň dodal, že Čína by mohla zohrať kľúčovú úlohu pri zaistení dodržania medzinárodného práva.



Paríž a Peking sa v posledných rokoch usilujú posilniť svoje vzájomné vzťahy. Počas februárového stretnutia v Paríži povedal Wang francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, že Čína si váži "nezávislý" postoj Francúzska. Paríž sa totiž snaží upevniť svoje vzťahy s Čínou v čase, keď sa Európska únia snaží ochrániť pred vznikom priveľkej závislosti na Číne.



Séjourné v pondelok v Pekingu zopakoval, že podľa Paríža nie je potrebné odtrhnúť sa od Číny. Poukázal však na potrebu udržiavania ekonomickej rovnováhy, aby boli zaistené "zdravé a udržateľné" obchodné vzťahy s Čínou.



Wang uviedol, že si váži to, že Francúzsko odmieta oddtrhnutie od Číny. "Verím, že už bolo dokázané a bude sa ďalej dokazovať, že Čína predstavuje pre Európu príležitosť a nie riziko. Sme partneri, nie súperi," uviedol Wang.



Séjourného návšteva Pekingu je v poradí už druhou návštevou francúzskeho ministra zahraničných vecí v Číne za menej ako pol roka. Vlani v novembri totiž do Číny vycestovala aj jeho predchodkyňa Catherine Colonnová.



Prezident Macron vlani v apríli Čínu taktiež navštívil. Spôsobil však vtedy rozruch svojimi vyjadreniami, že Európa by v konflikte medzi Čínou a Taiwanom nemala nasledovať Spojené štáty.