Francúzsko ochromil celoštátny štrajk proti dôchodkovej reforme

Paríž 5. decembra (TASR) - Francúzsko vo štvrtok ochromil časovo neobmedzený celoštátny štrajk proti plánovanej dôchodkovej reforme, v dôsledku ktorého došlo v častiach krajiny ku kolapsu verejnej dopravy, ako aj uzatvoreniu škôl a znefunkčneniu mnohých služieb. Informovala o tom agentúra AFP.



Mnohí rodičia museli podľa agentúry narýchlo hľadať opateru pre svoje deti po tom, ako učitelia odmietli prísť do práce, pričom bezpočet zamestnancov zostal pre kolabujúcu verejnú dopravu pracovať z domu.



V krajine nepremávalo následkom protestov až 90 percent vlakov triedy TGV a regionálnych liniek. Spoločnosť Air France zrušila 30 percent vnútroštátnych letov, ako aj 15 percent medzinárodných letov na krátku vzdialenosť.



V Paríži pre štrajk uzatvorili 11 zo 16 liniek metra, pričom turisti nemohli navštíviť ani Eiffelovu vežu. "Na bezpečné sprístupnenie pamiatky nemáme dosť zamestnancov," uviedol jej prevádzkovateľ v oficiálnom vyhlásení.



Predstavitelia odborových organizácií sa zaviazali, že budú pokračovať v organizovaní štrajkov až dovtedy, kým francúzsky prezident Emmanuel Macron neodvolá svoj plán na vytvorenie "univerzálneho" penzijného systému, ktorý by podľa ich mienky prinútil milióny Francúzov pracovať viac rokov.



Časovo neobmedzený štrajk, ktorý môže trvať niekoľko dní, pripomína podľa AFP konfrontáciu vlády s odbormi ohľadom budúcnosti dôchodkového systému z roku 1995. Štátna moc vtedy nakoniec v dôsledku tri týždne trvajúcich protestov ustúpila.



Vláda prezidenta Macrona ešte nezverejnila konkrétnu podobu svojho návrhu, avšak avizovala, že na to, aby bol systém finančne udržateľný, budú musieť Francúzi pracovať dlhšie. Ohlásená reforma vyvolala vlnu nevôle nielen medzi zamestnancami štátu, ale aj ľuďmi pracujúcimi v súkromnom sektore.