Francúzsko od polnoci pozastavuje všetky dopravné spojenia z Británie

Paríž 20. decembra (TASR) - Francúzska vláda v nedeľu oznámila, že od polnoci pozastavuje na 48 hodín všetky dopravné spojenia z Británie. A to vrátane ciest "súvisiacich s cestnou, leteckou, námornou alebo železničnou prepravou tovaru".



Podľa vyhlásenia úradu francúzskeho premiéra "bude povolený iba náklad bez sprievodu. Toky osôb alebo tovaru smerom do Veľkej Británie nebudú ovplyvnené".



Prerušenie dopravného spojenia s Britániou ohlásili predtým viaceré európske štáty po tom, čo sa v Spojenom kráľovstve objavil nový, infekčnejší kmeň koronavírusu, informovala agentúra AFP.



Agentúra s odvolaním sa na zdroj z nemeckej vlády predtým uviedla, že opatrenia zrejme zavedú všetky členské krajiny Európskej únie.



Britský premiér Boris Johnson v rámci úsilia dostať pod kontrolu šírenie zrejme ešte nákazlivejšieho variantu koronavírusu v sobotu vyhlásil, že obyvatelia Londýna a juhovýchodnej časti Anglicka musia od nedele minimálne do 30. decembra "zostať doma". Johnsonova vláda už v pondelok oznámila, že nový rýchly nárast počtu nakazených môže súvisieť aj s novým variantom koronavírusu.



Podľa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.