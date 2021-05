Francúzsko od pondelka sprísňuje opatrenia pre cestujúcich z Británie

Paríž 27. mája (TASR) - Francúzsko od pondelka 31. mája opätovne zavádza prísne opatrenia pre cestujúcich zo Spojeného kráľovstva, ktorí nemajú vo Francúzsku trvalý pobyt, s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 - najmä tzv. indického variantu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na francúzske ministerstvo zahraničných vecí.



Briti a ďalší cestujúci prichádzajúci z krajín mimo EÚ budú musieť od pondelka potvrdiť, že majú na vstup do Francúzska "vážny dôvod".



Títo cestujúci budú musieť okrem toho po príchode absolvovať sedemdňovú domácu izoláciu.



Ministerstvo zatiaľ nespresnilo, čo znamená "vážny" dôvod, francúzska vláda však v minulosti uviedla, že prijateľné by mohli byť rodinné, zdravotné alebo pracovné dôvody.



Podobné opatrenia na izoláciu v dôsledku rôznych mutácií koronavírusu platia vo Francúzsku voči viacerým krajinám vrátane Brazílie, Turecka, Srí Lanky, Argentíny či Indie. Cestujúci, ktorí sa vracajú z jednej z týchto krajín, musia ísť do desaťdňovej izolácie.



Variant koronavírusu s vedeckým označením B.1.617.2 prvýkrát objavili v októbri minulého roka v Indii, pričom sa značne rozšíril aj v Británii.