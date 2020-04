Infikovaných môže byť vyše 1,6 milióna Francúzov

Paríž 9. apríla (TASR) – Novým koronavírusom sa mohlo doteraz nakaziť viac než 1,6 milióna obyvateľov Francúzska. Odhaduje to odborový zväz všeobecných lekárov MG France na základe tvrdení svojich členov, píše agentúra AFP.



Zväz v stanovisku uvádza, že 2048 jeho členov z celej krajiny, ktorí sa zúčastnili na on-line prieskume, pozorovalo medzi 17. marcom a 3. aprílom príznaky koronavírusu u 56 154 osôb. Na základe týchto dát tak MG France odhaduje, že vo Francúzsku sa za toto obdobie vírusom nakazilo 1,67 milióna ľudí, čo predstavuje takmer 2,5 percenta populácie.



"Odhad sa zakladá výlučne na údajoch o ľuďoch so symptómami a neberie do úvahy asymptomatických nosičov vírusu. Ponúka však odhad o rozsahu šírenia nákazy," povedal šéf MG France Jacques Battistoni.



Predseda vedeckej rady pre ochorenie COVID-19 Jean-Francois Delfraissy včera pre spravodajský portál France Info povedal, že testovanie obyvateľov vo východnom Francúzsku naznačuje menší počet infikovaných, ako sa pôvodne očakávalo, pričom ide pravdepodobne "rádovo o desať až 15 percent" populácie.



Do štvrtka Francúzsko zaznamenalo 12 210 úmrtí, ide však len o údaje z nemocníc a domovov s opatrovateľkou službou.