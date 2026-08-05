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Francúzsko odhalilo ruskú dezinformačnú kampaň proti expremiérovi
Falošný obsah sa objavil na sociálnej sieti X v príspevkoch, ktoré sa podobali na produkciu francúzskych médií.
Autor TASR
Paríž 5. augusta (TASR) - Ruská dezinformačná kampaň sa vo Francúzsku zamerala na ďalšieho prezidentského kandidáta, bývalého centristického premiéra Gabriela Attala. Ako v stredu informovala agentúra AFP, francúzsky vládny úrad Viginum, ktorý bojuje proti online dezinformáciám, ju odhalil v utorok a s „vysokou mierou istoty“ pripísal proruskej dezinformačnej sieti s názvom Matrioška, píše TASR.
Nemenovaný zdroj z bezpečnostných zložiek uviedol, že kampaň mala zatiaľ „obmedzený dosah“ a len niekoľko tisíc pozretí.
Falošný obsah sa objavil na sociálnej sieti X v príspevkoch, ktoré sa podobali na produkciu francúzskych médií. Nepravdivo sa v nich uvádzalo, že Attal trpí Parkinsonovou chorobou alebo že podporuje ústretovejšiu politiku voči ľuďom neoprávnene obývajúcim cudzie nehnuteľnosti - squatterom.
Zdroj blízky Attalovi uviedol, že tento útok mohol súvisieť s jeho podporou Ukrajiny zo strany Francúzska po začiatku ruskej invázie v roku 2022.
Francúzske úrady v posledných týždňoch zaznamenali aj ďalšie kampane spojené s propagandistickou sieťou napojenou na Rusko. Jedna z nich sa zamerala na ľavicového europoslanca Raphaëla Glucksmanna, ktorý je výrazným kritikom Kremľa a ktorý zrejme bude kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2027.
Podľa bezpečnostných zdrojov bola táto kampaň spojená so sieťou Storm-1516, ktorú francúzske úrady dávajú do súvislosti s ruskými spravodajskými službami.
Tá istá skupina v uplynulých týždňoch šírila nepravdivé informácie o zdravotnom stave ďalšieho prezidentského kandidáta, bývalého centristického premiéra Édouarda Philippa.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa blíži ku koncu svojho druhého funkčného obdobia, vyhlásil, že ochrana prezidentských volieb v roku 2027 pred zahraničným zasahovaním bude jeho najvyššou prioritou.
Nemenovaný zdroj z bezpečnostných zložiek uviedol, že kampaň mala zatiaľ „obmedzený dosah“ a len niekoľko tisíc pozretí.
Falošný obsah sa objavil na sociálnej sieti X v príspevkoch, ktoré sa podobali na produkciu francúzskych médií. Nepravdivo sa v nich uvádzalo, že Attal trpí Parkinsonovou chorobou alebo že podporuje ústretovejšiu politiku voči ľuďom neoprávnene obývajúcim cudzie nehnuteľnosti - squatterom.
Zdroj blízky Attalovi uviedol, že tento útok mohol súvisieť s jeho podporou Ukrajiny zo strany Francúzska po začiatku ruskej invázie v roku 2022.
Francúzske úrady v posledných týždňoch zaznamenali aj ďalšie kampane spojené s propagandistickou sieťou napojenou na Rusko. Jedna z nich sa zamerala na ľavicového europoslanca Raphaëla Glucksmanna, ktorý je výrazným kritikom Kremľa a ktorý zrejme bude kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2027.
Podľa bezpečnostných zdrojov bola táto kampaň spojená so sieťou Storm-1516, ktorú francúzske úrady dávajú do súvislosti s ruskými spravodajskými službami.
Tá istá skupina v uplynulých týždňoch šírila nepravdivé informácie o zdravotnom stave ďalšieho prezidentského kandidáta, bývalého centristického premiéra Édouarda Philippa.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa blíži ku koncu svojho druhého funkčného obdobia, vyhlásil, že ochrana prezidentských volieb v roku 2027 pred zahraničným zasahovaním bude jeho najvyššou prioritou.