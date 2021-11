Francúzsko odkázalo Británii, aby ho prestala poučovať o migrantoch

Paríž 15. novembra (TASR) - Francúzsko odkázalo v pondelok Británii, aby ho prestala "poučovať" o migrantoch. Ako poznamenala agentúra AFP, ide o čoraz ostrejší spor medzi Londýnom a Parížom v súvislosti s prílevom migrantov z Francúzska do Británie cez Lamanšský prieliv.



"Británia nie je v pozícii, aby nás poučovala," povedal francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v rozhovore pre televíziu CNews. Británia "by nás mala prestať používať ako boxovacie vrece v rámci svojej domácej politiky", dodal. Jeho slová zazneli pred rokovaním s britskou kolegyňou Priti Patelovou, ktoré sa uskutoční v priebehu pondelka.



Britské ministerstvo vnútra v piatok uviedlo, že do Británie sa cez Lamanšský prieliv pokúša dostať "neprijateľný" počet migrantov. Reagovalo tak na správy o rekordnom počte pokusov o zdolanie tejto trasy za posledných 24 hodín.



"Britská verejnosť má už dosť toho, že vidí ľudí zomierať v Lamanšskom prielive, zatiaľ čo bezohľadné zločinecké gangy z ich biedy profitujú," povedal hovorca ministerstva vnútra a dodal, že plánované zmeny v imigračných zákonoch "napravia nefunkčný systém".



Vo štvrtok na britské ostrovy dorazilo okolo 1000 ľudí na malých plavidlách, čo je nový rekord od začiatku krízy, ktorá sa začala pred viacerými rokmi, píše AFP. Predchádzajúci rekord 853 migrantov za jeden deň bol dosiahnutý začiatkom novembra, vyplýva zo štatistík rezortu vnútra.



Od konca roku 2018 došlo aj napriek varovaniam o možných nebezpečenstvách k výraznému nárastu počtu pokusov migrantov o prekročenie Lamanšského prielivu.



Británia sa zaviazala poskytnúť Francúzsku desiatky miliónov libier na lepšie zabezpečenie hraníc, niektoré médiá však informovali, že Londýn môže pohroziť zastaveným týchto platieb, ak nebude s krokmi Paríža spokojný.