Francúzsko odmieta obvinenia Mali zo špionáže

Paríž 29. apríla (TASR) - Francúzska armáda vo štvrtok odmietla obvinenia predstaviteľov junty v Mali zo špionáže a narušenia vzdušného priestoru tejto západoafrickej krajiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Malijská vojenská junta vo vyhlásení zverejnenom v utorok obvinila Francúzsko zo "špionáže" a "rozvratnej činnosti", keď použilo dron na zhotovenie záberov údajných žoldnierov pochovávajúcich telá neďaleko vojenskej základne Gossi.



Dron ponad túto základňu "nezákonne" preletel 20. apríla, deň po tom, ako Mali základňu prevzalo od francúzskych síl.



Francúzska armáda nasledujúci deň zverejnila video, na ktorom údajne ruskí žoldnieri zasypávajú telá pieskom, aby francúzski vojaci mohli byť nepravdivo obvinení z vojnových zločinov.



Hovorca francúzskej armády Pascal Ianni novinárom v Paríži povedal, že Francúzsko malo na nasadenie dronu právo, pretože základňa Gossi sa vtedy nenachádzala v dočasnej bezletovej zóne. Základňa bola do tejto zóny zaradená až v stredu, dodal Ianni.



Francúzska armáda vo februári oznámila, že sa sťahuje z Mali, kde pôsobila v rámci protidžihádistickej misie.



V Mali v súčasnosti vládne vojenská junta, ktorá sa chopila moci pri prevrate v roku 2020. Junta pôvodne sľúbila obnoviť civilnú vládu, no nesplnila predchádzajúci záväzok voči Hospodárskemu spoločenstvu západoafrických štátov (ECOWAS) usporiadať voľby vo februári tohto roku. ECOWAS preto voči členom junty zaviedlo sankcie.



Rozsiahle oblasti Mali sú mimo kontroly tamojšej vlády v dôsledku krvavého konfliktu, ktorý sa začal v roku 2012 a neskôr sa rozšíril do susedných krajín Burkina Faso a Niger.