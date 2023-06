Francúzsko odmieta obvinenia OSN, že v polícii je rozšírený rasizmus

Paríž 30. júna (TASR) – Francúzska vláda v piatok odmietla obvinenia OSN z toho, že medzi francúzskymi policajtmi je rozšírený rasizmus a že bol príčinou zastrelenia 17-ročného mladíka pôvodom zo severnej Afriky počas utorkovej dopravnej kontroly. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Akékoľvek obvinenia z rasizmu alebo systémovej diskriminácie v policajnom zbore sú absolútne nepodložené," vyhlásilo v piatok francúzske ministerstvo zahraničných vecí.



Násilné protesty prerastajú do čoraz väčšej krízy, ktorú úrady zvládajú iba s vypätím všetkých síl – zhoreli už tisíce áut a zadržané boli stovky osôb. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvažoval, že v oblasti zasiahnutej nepokojmi zavedie výnimočný stav, zatiaľ tak však neurobil.



Policajné odbory medzitým vydali vyhlásenie, podľa ktorého sú ich členovia počas uplynulých dní vo vojne so "zberbou" a vyzvali na rázne riešenie situácie.



"Príslušníci policajného zboru sú dnes v prvej línii, pretože sme vo vojne. Tvárou v tvár týmto násilníckym hordám už nestačí iba vyzývať na upokojenie situácie, jej upokojenie je potrebné vynútiť," uvádza sa v spoločnom vyhlásení odborov APN a UNSA, ktoré združujú dovedna polovicu policajtov v krajine.



Macron po troch nociach násilných protestov prisľúbil zvýšenie počtu nasadených policajtov.



Policajné odbory "volajúce po občianskej vojne by sa mali naučiť držať jazyk za zubami; už sme videli vážne následky, ktoré takáto rétorika môže napáchať. Politici by mali opäť prebrať kontrolu nad políciou," napísal na Twitteri bývalý prezidentský kandidát krajne ľavicovej strany Nezlomné Francúzsko (LFI) Jean-Luc Mélenchon.



"Zhodneme sa už konečne na tom, že v polícii máme hlboko zakorenený problém? Toto je volanie po občianskej vojne," súhlasila predsedníčka strany Zelení Marine Tondelierová.



Zástupcovia ľavice opakovane tvrdia, že zákon z roku 2017 viedol k zvýšeniu počtu obetí policajných zákrokov. Policajtom totiž umožňuje použiť pri cestných kontrolách na svoju obranu zbraň v prípade, že sú v ohrození života. Právnik pozostalých Yassine Bouzrou však tvrdí, že podľa videozáznamu aktuálneho incidentu policajta na živote nič neohrozovalo a tínedžera chladnokrvne zastrelil.



Minister vnútra Gérald Darmanin tento týždeň uviedol, že dá podnet na zrušenie malých krajne pravicových odborov Syndicat France Police, ktoré na Twitteri privítali mladíkove zastrelenie. Inkriminovaný tweet bol už medzitým odstrénený.