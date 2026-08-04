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Francúzsko odmieta plán Reform UK nasadiť námorníctvo proti migrantom
Francúzske ministerstvo vnútra v reakcii pre AFP uviedlo, že tento plán Reform UK „by predstavoval porušenie francúzskej suverenity, ako aj námorného a medzinárodného práva“.
Autor TASR
Paríž 4. augusta (TASR) - Francúzsko v pondelok odmietlo plán britskej krajne pravicovej strany Reform UK vyslať do Lamanšského prielivu Kráľovské námorníctvo, aby zabránilo migrantom v plavbe do Británie. Reform UK chce tento plán uskutočniť, ak sa vo voľbách dostane k moci, pričom ho označuje za „najväčšiu vojenskú operáciu“ v Lamanšskom prielive od druhej svetovej vojny. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Líder Reform UK a jeden z hlavných predstaviteľov kampane za vystúpenie Británie z EÚ Nigel Farage na tlačovej konferencii v Londýne predstavil návrh, podľa ktorého by britské námorníctvo zachytávalo malé člny s migrantmi a vracalo ich do Francúzska.
„To, čo sa cez víkend stalo v Ceute, dokazuje, aká vážna je táto situácia,“ povedal Farage s odkazom na prílev migrantov do španielskej enklávy Ceuta zo susedného Maroka.
Na sociálnej sieti X Farage zároveň uviedol, že plánované zásahy britského námorníctva možno považovať za humanitárne misie, ktoré by podľa neho neporušovali námorné ani medzinárodné právo. Jeho strana zároveň deklarovala, že bude „brániť britské záujmy“, či sa to francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi páči alebo nie.
Francúzske ministerstvo vnútra v reakcii pre AFP uviedlo, že tento plán Reform UK „by predstavoval porušenie francúzskej suverenity, ako aj námorného a medzinárodného práva“.
Návrh Reform UK experti i ďalšie politické strany okamžite odmietli. Labouristická strana obvinila Reform UK z „prebaľovania“ starých imigračných politík s cieľom odvrátiť pozornosť od otázok týkajúcich sa svojho financovania. Vo svojej narážke na prebaľovanie mali labouristi na mysli plán navrhnutý, ale rýchlo opustený konzervatívnou vládou v roku 2020.
Bývalý veliteľ Kráľovského námorníctva Tom Sharpe pre agentúru AFP povedal, že plán Reform UK „v skutočnosti nie je riešením“. „Námorníctvo môže urobiť veľa, ale myšlienka... prepravovať ľudí späť do Francúzska proti vôli Francúzov mi jednoducho nedáva zmysel,“ uviedol Sharpe.
AFP pripomenula, že Británia a Francúzsko v apríli uzavreli novú trojročnú dohodu zameranú na zastavenie migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Londýn sa v rámci dohody zaviazal poskytnúť Parížu až 766 miliónov eur výmenou za posilnenie opatrení na presadzovanie práva v tejto oblasti.
Britská vláda tvrdí, že jej stratégia prináša výsledky. Počet migrantov, ktorí v prvom polroku 2026 dorazili do Británie na malých člnoch, medziročne klesol o viac ako 42 percent na niečo vyše 14.000. V posledných týždňoch však počet príchodov opäť vzrástol. Denný rekord za tento rok padol 29. júla, keď do Británie dorazilo 752 ľudí.
Líder Reform UK a jeden z hlavných predstaviteľov kampane za vystúpenie Británie z EÚ Nigel Farage na tlačovej konferencii v Londýne predstavil návrh, podľa ktorého by britské námorníctvo zachytávalo malé člny s migrantmi a vracalo ich do Francúzska.
„To, čo sa cez víkend stalo v Ceute, dokazuje, aká vážna je táto situácia,“ povedal Farage s odkazom na prílev migrantov do španielskej enklávy Ceuta zo susedného Maroka.
Na sociálnej sieti X Farage zároveň uviedol, že plánované zásahy britského námorníctva možno považovať za humanitárne misie, ktoré by podľa neho neporušovali námorné ani medzinárodné právo. Jeho strana zároveň deklarovala, že bude „brániť britské záujmy“, či sa to francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi páči alebo nie.
Francúzske ministerstvo vnútra v reakcii pre AFP uviedlo, že tento plán Reform UK „by predstavoval porušenie francúzskej suverenity, ako aj námorného a medzinárodného práva“.
Návrh Reform UK experti i ďalšie politické strany okamžite odmietli. Labouristická strana obvinila Reform UK z „prebaľovania“ starých imigračných politík s cieľom odvrátiť pozornosť od otázok týkajúcich sa svojho financovania. Vo svojej narážke na prebaľovanie mali labouristi na mysli plán navrhnutý, ale rýchlo opustený konzervatívnou vládou v roku 2020.
Bývalý veliteľ Kráľovského námorníctva Tom Sharpe pre agentúru AFP povedal, že plán Reform UK „v skutočnosti nie je riešením“. „Námorníctvo môže urobiť veľa, ale myšlienka... prepravovať ľudí späť do Francúzska proti vôli Francúzov mi jednoducho nedáva zmysel,“ uviedol Sharpe.
AFP pripomenula, že Británia a Francúzsko v apríli uzavreli novú trojročnú dohodu zameranú na zastavenie migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Londýn sa v rámci dohody zaviazal poskytnúť Parížu až 766 miliónov eur výmenou za posilnenie opatrení na presadzovanie práva v tejto oblasti.
Britská vláda tvrdí, že jej stratégia prináša výsledky. Počet migrantov, ktorí v prvom polroku 2026 dorazili do Británie na malých člnoch, medziročne klesol o viac ako 42 percent na niečo vyše 14.000. V posledných týždňoch však počet príchodov opäť vzrástol. Denný rekord za tento rok padol 29. júla, keď do Británie dorazilo 752 ľudí.