Francúzsko odmietlo priznanie sahelskej odnože IS k zrážke vrtuľníkov

Paríž 29. novembra (TASR) - Francúzsko v piatok odmietlo tvrdenie jednej z odnoží džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá sa vo štvrtok prihlásila k zodpovednosti za haváriu dvoch francúzskych armádnych vrtuľníkov. K zrážke a zrúteniu vrtuľníkov došlo v pondelok večer na východe západoafrického štátu Mali.



V piatok to podľa tlačovej agentúry Reuters vyhlásil náčelník generálneho štábu francúzskej armády, generál Francois Lecointre.



Uviedol, že "k žiadnej paľbe na naše vrtuľníky nedošlo". Generál tým spochybnil štvrtkové vyhlásenie odnože IS "pre provinciu západnej Afriky", podľa ktorej sa vrtuľníky zrazili, keď sa snažili uniknúť ostreľovaniu.



Lecointre naďalej trvá na verzii o zrážke vrtuľníkov počas bojovej operácie. O život pri nej prišlo 13 vojakov francúzskej armády.



Organizácia SITE monitorujúca aktivity džihádistov na internete vo svojej správe uviedla, že odnož IS vo svojom prihlásení sa k zodpovednosti za haváriu vrtuľníkov uviedla, že tieto dva stroje sa dostali do kolízie po tom, ako jeden z nich zasiahla paľba džihádistov.



Pokiaľ ide o počet obetí z radov vojakov armády v priebehu jedného dňa, je pondelkový incident na východe Mali najzávažnejším od roku 1983, keď pri atentáte v libanonskom Bejrúte zahynulo 58 francúzskych vojakov.



Ide súčasne aj o tvrdú ranu angažovanosti Francúzska v západnej Afrike, kde francúzska armáda v roku 2013 spustila operáciu Serval a o rok neskôr v oblasti Sahelu aj operáciu Barkhane. Zahynulo počas nich už 38 francúzskych vojakov, pričom najviac z nich v Mali.



V reakcii na udalosti z pondelka francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyhlásil, že Francúzsko v rámci svojej vojenskej angažovanosti v Saheli zvažuje "všetky strategické možnosti".



"Misia, ktorú tam plníme, je dôležitá, ale kontext, aký v Saheli žijeme, ma vedie k zváženiu všetkých strategických možností," vysvetlil Macron.



Agentúra Reuters v tejto súvislosti napísala, že Macron explicitne neodmietol hypotézu o odsune francúzskych vojakov z tejto časti Afriky. Podľa vládneho zdroja a vyhlásenia generála Lecointra v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RFI však odsun francúzskych jednotiek nie je v pláne. Lecointre v tejto súvislosti poukázal na to, že Macronove slová treba interpretovať skôr ako žiadosť o väčšiu zaangažovanosť spojencov.



Štátny spomienkový obrad na počesť padlých vojakov sa v Paríži uskutoční na budúci pondelok.