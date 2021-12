Francúzsko odmietlo spoločné hliadky s Britániou v Lamanšskom prielive

Paríž 3. decembra (TASR) - Francúzsky premiér Jean Castex odmietol návrh svojho britského kolegu Borisa Johnsona na spoločné hliadky v boji proti kríze v Lamanšskom prielive, cez ktorý sa migranti snažia v malých člnoch dostať do Británie. Informovala o tom agentúra DPA.



Francúzsko by "nemohlo súhlasiť", aby na jeho území hliadkovali britskí policajti alebo vojaci, a to už len z dôvodu svojej suverenity, napísal Castex v liste Johnsonovi, ku ktorému sa vo štvrtok dostala francúzska tlačová agentúra AFP.



Johnson okrem toho žiada dohodu s Francúzskom o navracaní migrantov. Francúzsko zasa navrhuje dohodu Európskej únie s britskou stranou, ktorá by viedla k rozdeleniu úloh medzi Spojeným kráľovstvom a zvyšnými krajinami pri Lamanšskom prielive. Podľa Paríža musia byť vytvorené legálne migračné cesty do Británie, pretože tá doteraz nepreberala svoj podiel žiadateľov o azyl.



Minulý týždeň zahynulo v Lamanšskom prielive 27 ľudí smerujúcich do Británie, keď sa prevrátil ich preplnený čln. Tento rok sa cez tento prieliv preplavilo už viac ako 25.700 ľudí, čo je trikrát viac než celkový počet takýchto migrantov za vlaňajšok.