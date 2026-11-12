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Francúzsko odmietlo vstup Izraelčanovi pre aktivity na Západnom brehu
Dagana po prílete do Paríža minulý týždeň vypočúvali príslušníci francúzskej pohraničnej kontroly, uviedol denník The Times of Israel (TOI).
Autor TASR
Tel Aviv/Paríž 11. novembra (TASR) - Francúzsko odmietlo vpustiť na svoje územie významného predstaviteľa izraelských osadníkov Josiho Dagana. Ako dôvod uviedlo úlohu, ktorú zohral pri zakladaní 35 osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu a podporu opätovného osídlenia Pásma Gazy. Informovali o tom v stredu izraelské médiá citované agentúrou DPA.
Dagana po prílete do Paríža minulý týždeň vypočúvali príslušníci francúzskej pohraničnej kontroly, uviedol denník The Times of Israel (TOI).
Francúzske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Daganovi zakázalo vstup do krajiny „pre jeho aktívnu úlohu pri presadzovaní osadníckej politiky na Západnom brehu Jordánu“.
Rezort uviedol, že výstavba izraelských osád porušuje medzinárodné právo a podkopáva riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe koexistencie dvoch štátov. Tento návrh počíta so vznikom nezávislého palestínskeho štátu, ktorý by v mieri spolunažíval s Izraelom.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo rozhodnutie Francúzska za úplne neprijateľné. „Izrael bude od francúzskej vlády žiadať vysvetlenie a následne zváži ďalšie kroky,“ uviedol rezort diplomacie.
Francúzsko v poslednom období zintenzívnilo opatrenia proti izraelskej osadníckej politike. V roku 2024 zakázalo vstup do krajiny 28 násilným židovským osadníkom. Tento rok sa pridalo k medzinárodnej iniciatíve zameranej na obmedzenie obchodu s tovarom vyrobeným v židovských osadách.
Izrael ovládol Západný breh Jordánu a východný Jeruzalem počas šesťdňovej vojny v roku 1967. V súčasnosti žije v týchto oblastiach viac ako 700.000 izraelských osadníkov a približne tri milióny Palestínčanov. Tí si tieto územia nárokujú ako súčasť svojho budúceho štátu.
Dagana po prílete do Paríža minulý týždeň vypočúvali príslušníci francúzskej pohraničnej kontroly, uviedol denník The Times of Israel (TOI).
Francúzske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Daganovi zakázalo vstup do krajiny „pre jeho aktívnu úlohu pri presadzovaní osadníckej politiky na Západnom brehu Jordánu“.
Rezort uviedol, že výstavba izraelských osád porušuje medzinárodné právo a podkopáva riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe koexistencie dvoch štátov. Tento návrh počíta so vznikom nezávislého palestínskeho štátu, ktorý by v mieri spolunažíval s Izraelom.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo rozhodnutie Francúzska za úplne neprijateľné. „Izrael bude od francúzskej vlády žiadať vysvetlenie a následne zváži ďalšie kroky,“ uviedol rezort diplomacie.
Francúzsko v poslednom období zintenzívnilo opatrenia proti izraelskej osadníckej politike. V roku 2024 zakázalo vstup do krajiny 28 násilným židovským osadníkom. Tento rok sa pridalo k medzinárodnej iniciatíve zameranej na obmedzenie obchodu s tovarom vyrobeným v židovských osadách.
Izrael ovládol Západný breh Jordánu a východný Jeruzalem počas šesťdňovej vojny v roku 1967. V súčasnosti žije v týchto oblastiach viac ako 700.000 izraelských osadníkov a približne tri milióny Palestínčanov. Tí si tieto územia nárokujú ako súčasť svojho budúceho štátu.