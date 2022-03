Francúzsko odporučilo svojim občanom, aby odišli z Ruska

Paríž 3. marca (TASR) - Francúzska vláda odporučila vo štvrtok svojim občanom, aby odišli z Ruska, ak je to možné. Vyjadrila sa tak vzhľadom na prebiehajúcu ruskú inváziu na Ukrajine, informuje bez ďalších podrobností agentúra Reuters.



Paríž zároveň vo štvrtok vyjadril obavy, že Ukrajinu ešte len čaká najhoršia fáza vojny a hrozí, že dôležité ukrajinské mestá obkľúčia ruské sily, približuje agentúra AFP.



"Domnievam sa, že je možné, že to najhoršie nás ešte len čaká," povedal francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v rozhovore pre televíznu stanicu France 2. Ďalej uviedol, že Rusko pristúpilo k taktike obliehania po tom, ako sa nenaplnili jeho očakávania rýchleho víťazstva na Ukrajine.



"Rusi vnikli na Ukrajinu očakávajúc akýsi blitzkrieg, teda rýchly postup, ktorý by Rusku umožnil (bleskurýchle) ovládnuť Ukrajinu... K tomu však vďaka príkladnému, odvážnemu a silnému odporu Ukrajincov nedošlo," povedal Le Drian.



Ďalej uviedol, že po tom, ako Rusko ovládlo juhoukrajinské mesto Cherson, čo v noci na štvrtok potvrdila Ukrajina, hrozí obkľúčenie aj ďalším veľkým mestám – Charkovu na východe, Mariupolu na juhu krajiny, a tiež samotnej metropole Kyjev. Dodal pritom, že Rusko takúto taktiku používalo pri vojnách aj v minulosti.



Le Drian tiež povedal, že ruský prezident Vladimir Putin chce "znegovať Ukrajinu", respektíve znegovať demokratickú krajinu, ktorú má "na svojom prahu". Napätú situáciu, ktorá tesne pred inváziou panovala okolo separatistických oblastí v Donbase, označil francúzsky minister za "zámienku, alibi" na následnú inváziu.



Putinovým želením je podľa jeho slov vyhnúť sa tomu, aby mal okolo seba demokratické režimy, ktoré by "v konečnom dôsledku mohli ovplyvniť vývoj Ruska".



Le Drian má vo štvrtok navštíviť Moldavsko susediace s Ukrajinou, aby prejavil podporu proeurópsky orientovanej vláde tejto malej krajiny ležiacej na juhovýchode starého kontinentu.