Francúzsko odporučilo svojim občanov, aby necestovali do Bieloruska

Paríž 13. februára (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok dôrazne odporučilo občanom Francúzska, aby necestovali do Bieloruska z dôvodu novej ruskej ofenzívy na Ukrajine. Informuje o tom agentúra Reuters, od ktorej správu prevzal britský denník The Guardian.



Francúzov v Bielorusku rezort diplomacie vyzval, aby krajinu okamžite opustili.



Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v pondelok upozornil, že badáme začiatok novej ruskej ofenzívy. Dodal, že ruský prezident Vladimir Putin vysiela na Ukrajinu tisíce ďalších vojakov, počíta s "veľmi vysokým počtom obetí" a znáša "veľké straty". Stoltenberg zdôraznil, že je nevyhnutné dodávať Kyjevu viac zbraní.



Americké úrady v pondelok znovu varovali občanov USA, aby necestovali do Ruska. Tým Američanom, ktorí sa už v tejto krajine nachádzajú, odporučili, aby ju okamžite opustili, pretože im hrozí stíhanie zo strany ruských orgánov činných v trestnom konaní.