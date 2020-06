Francúzsko odsúdilo agresívny postup tureckých vojenských lodí

Paríž 17. júna (TASR) - Francúzske ministerstvo obrany odsúdilo v stredu "mimoriadne agresívny" zákrok tureckých fregát voči plavidlu francúzskych námorných síl, ktoré sa zúčastňovalo na misii NATO v Stredozemnom mori. Informovala o tom agentúra AFP.



Príslušníci francúzskeho vojenského námorníctva chceli pred niekoľkými týždňami skontrolovať nákladnú loď pre podozrenie, že vezie zbrane do Líbye, čo je zakázané na základe embarga OSN.



Turecké fregaty vtedy trikrát vykonali radarové zameriavanie francúzskej lode, ktoré naznačuje bezprostrednú hrozbu raketového útoku, uviedlo francúzske ministerstvo.



"Je to krajne agresívny čin, ktorý je zo strany spojenca voči lodi NATO neprijateľný," povedal nemenovaný predstaviteľ ministerstva s tým, že francúzska strana to pokladá za mimoriadne závažnú záležitosť.



Správa o incidente prišla v deň, keď ministri obrany NATO začali dvojdňové rokovania prostredníctvom videokonferencie.



Medzi Francúzskom a Tureckom sa v poslednom čase objavilo napätie v súvislosti s ich rolami v občianskej vojne v Líbyi. Turecko podporuje vládu v Tripolise, uznanú OSN, zatiaľ čo Francúzsko je naklonené poľnému maršalovi Chalífovi Haftarovi, podporujúcemu konkurenčnú vládu sídliacu na východe Líbye.



Ankara tento týždeň odsúdila "neprijateľnú" kritiku Paríža na adresu tureckých dodávok zbraní pre líbyjskú vládu národnej jednoty, ktoré Francúzsko označuje za "priame porušenie" zbrojného embarga OSN.



"Tieto vlny lodí medzi Tureckom a Misurátou, niekedy sprevádzané tureckými fregatami, vôbec neprispievajú k deeskalácii," povedal v stredu predstaviteľ francúzskeho ministerstva obrany.